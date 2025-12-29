https://ria.ru/20251229/opasnost-2065404451.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.12.2025
На территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА