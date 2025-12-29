https://ria.ru/20251229/oon-2065470184.html
Генсек ООН призвал тратить деньги на борьбу с нищетой, а не на войны
Генсек ООН призвал тратить деньги на борьбу с нищетой, а не на войны
Генсек ООН призвал тратить деньги на борьбу с нищетой, а не на войны
29.12.2025
ООН, 29 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в новогоднем обращении призвал мировых лидеров "начать относиться к делу серьезно" и вкладывать больше денег в борьбу с нищетой, а не в ведение войн.
"Для создания более безопасного мира нужно в первую очередь вкладывать больше средств в борьбу с нищетой и меньше — в ведение войн. Мир должен восторжествовать. Очевидно, что у мирового сообщества есть ресурсы для повышения качества жизни, оздоровления планеты и обеспечения мирного и справедливого будущего. В 2026 году я призываю лидеров всех стран начать относиться к делу серьезно. Выбрать людей и планету, а не боль", – сказал Гутерреш
.
Генсек Всемирной Организации также отметил, что в преддверии нового года "мир находится на перепутье", а вокруг - "хаос, неопределенность, раскол, насилие, климатическая катастрофа" и систематические нарушения норм международного права.
"Сейчас, когда мы готовимся перевернуть страницу этого бурного года, один факт звучит убедительнее любых слов: глобальные военные расходы взлетели до 2,7 триллиона долларов США
, увеличившись почти на 10%. Это в 13 раз больше, чем весь объем помощи в целях развития, и эквивалентно совокупному ВВП Африки
. Все это происходит на фоне конфликтов, которые бушуют на уровне, невиданном со времен Второй мировой войны. В этом новом году давайте примем решение расставить приоритеты правильно", – добавил Гутерреш.
Он призвал к объединению усилий.
"В этом новом году давайте объединим усилия. Во имя справедливости. Во имя человечества. Во имя мира", – заключил генсек ООН
.