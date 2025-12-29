Полянский заявил, что у ООН нет роли в урегулировании по Украине

ООН, 29 дек - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что никакой роли у ООН в украинском урегулировании "сегодня, по сути, и нет", заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.