Полянский заявил, что у ООН нет роли в урегулировании по Украине

ООН, 29 дек - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что никакой роли у ООН в украинском урегулировании "сегодня, по сути, и нет", заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье заявил, что ООН не помогает в украинском урегулировании.
"Ооновцы пытаются избирательно трактовать международное право и исходить из некой иерархии принципов, заложенных в Устав ООН, вместо того, чтобы исполнять их во всей их взаимосвязи. Причина проста - засилье граждан западных государств в руководящем звене Секретариата, на что мы неоднократно указывали Генсекретарю ООН, но он делает вид, что такой проблемы не существует. Поэтому нет ничего удивительного в том, что никакой роли у ООН в украинском урегулировании, да и в решении ряда других сюжетов, сегодня, по сути, и нет", - сказал Полянский.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял в интервью РИА Новости, что не видит роли всемирной организации в урегулировании украинского кризиса.