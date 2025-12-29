ООН, 29 дек – РИА Новости. Нынешнее руководство Секретариата ООН давно дискредитировало себя на украинском направлении, подыгрывая украинской стороне и ее западным кураторам, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье заявил, что ООН не помогает в украинском урегулировании.
"Нынешнее руководство Секретариата ООН давно дискредитировало себя на украинском направлении. Зная о нарушениях Украиной резолюции 2202 СБ ООН, одобрившей Минские соглашения, ооновцы много лет не только делали вид, что ничего не происходит, но и по сути подыгрывали украинской стороне и ее западным кураторам в своих докладах на заседаниях, которые мы регулярно запрашивали. Сегодня они пытаются игнорировать принятую СБ ООН в феврале 2025 года резолюцию 2774 "Путь к миру" (Path for peace), предпочитая вместо этого усматривать свой мандат в неконсенсусных и не отражающих реальность антироссийских резолюциях Генассамблеи ООН. Этой извращенной логикой до сих пор пронизаны доклады ооновского руководства на заседаниях СБ ООН по Украине", – сказал он агентству.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял в интервью РИА Новости, что не видит роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса.