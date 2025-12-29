ООН, 29 дек – РИА Новости. Нынешнее руководство Секретариата ООН давно дискредитировало себя на украинском направлении, подыгрывая украинской стороне и ее западным кураторам, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.