Полянский: секретариат ООН дискредитировал себя на украинском направлении - РИА Новости, 29.12.2025
02:13 29.12.2025 (обновлено: 02:20 29.12.2025)
Полянский: секретариат ООН дискредитировал себя на украинском направлении
Полянский: секретариат ООН дискредитировал себя на украинском направлении - РИА Новости, 29.12.2025
Полянский: секретариат ООН дискредитировал себя на украинском направлении
Нынешнее руководство Секретариата ООН давно дискредитировало себя на украинском направлении, подыгрывая украинской стороне и ее западным кураторам, заявил РИА... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:13:00+03:00
2025-12-29T02:20:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий полянский
дональд трамп
василий небензя
оон
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, дональд трамп, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Полянский: секретариат ООН дискредитировал себя на украинском направлении

РИА Новости: Полянский заявил, что секретариат ООН дискредитировал себя

© AP Photo / Yuki IwamuraПервый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. Архивное фото
ООН, 29 дек – РИА Новости. Нынешнее руководство Секретариата ООН давно дискредитировало себя на украинском направлении, подыгрывая украинской стороне и ее западным кураторам, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье заявил, что ООН не помогает в украинском урегулировании.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом
10 декабря, 03:24
"Нынешнее руководство Секретариата ООН давно дискредитировало себя на украинском направлении. Зная о нарушениях Украиной резолюции 2202 СБ ООН, одобрившей Минские соглашения, ооновцы много лет не только делали вид, что ничего не происходит, но и по сути подыгрывали украинской стороне и ее западным кураторам в своих докладах на заседаниях, которые мы регулярно запрашивали. Сегодня они пытаются игнорировать принятую СБ ООН в феврале 2025 года резолюцию 2774 "Путь к миру" (Path for peace), предпочитая вместо этого усматривать свой мандат в неконсенсусных и не отражающих реальность антироссийских резолюциях Генассамблеи ООН. Этой извращенной логикой до сих пор пронизаны доклады ооновского руководства на заседаниях СБ ООН по Украине", – сказал он агентству.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял в интервью РИА Новости, что не видит роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
МИД отреагировал на решение ООН изучить ответственность Украины за геноцид
5 декабря, 20:47
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПолянскийДональд ТрампВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
