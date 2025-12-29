Жительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей

Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей

ИРКУТСК, 29 дек - РИА Новости. Семья иркутян, где по подозрению в убийстве двух детей задержана мать, считалась благополучной, на учете не состояла, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

По данным омбудсмена, в прошедшее воскресенье в Ленинском районе Иркутска в квартире были обнаружены тела детей 3 и 5 лет. По факту гибели детей следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших мальчиков.

"Семья полная, на учете не состояла, считалась благополучной. В поле зрения правоохранителей не попадала. Что произошло предстоит понять. Это страшная трагедия", - сказала Афанасьева.

Она также отметила, что в семье недавно родился третий ребенок, он находится с родственниками.