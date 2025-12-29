Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ombudsmen-2065354473.html
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей - РИА Новости, 29.12.2025
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей
Семья иркутян, где по подозрению в убийстве двух детей задержана мать, считалась благополучной, на учете не состояла, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:49:00+03:00
2025-12-29T11:49:00+03:00
происшествия
иркутская область
ленинский район
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065338155_0:17:1150:664_1920x0_80_0_0_a91ed523e31da160247954626794fb47.jpg
https://ria.ru/20251226/perm-2064881691.html
https://ria.ru/20251223/prokuratura-2064067653.html
иркутская область
ленинский район
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065338155_158:0:1067:681_1920x0_80_0_0_25377d5c5e0555f59891a56ff87e8840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, ленинский район, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Ленинский район, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей

Афанасьева: семья, где мать заподозрили в убийстве детей, не была на учете

© Следком38/TelegramЖительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей
Жительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Следком38/Telegram
Жительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 29 дек - РИА Новости. Семья иркутян, где по подозрению в убийстве двух детей задержана мать, считалась благополучной, на учете не состояла, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
По данным омбудсмена, в прошедшее воскресенье в Ленинском районе Иркутска в квартире были обнаружены тела детей 3 и 5 лет. По факту гибели детей следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших мальчиков.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Перми подросток получил девять лет колонии за убийство бабушки и дяди
26 декабря, 14:28
"Семья полная, на учете не состояла, считалась благополучной. В поле зрения правоохранителей не попадала. Что произошло предстоит понять. Это страшная трагедия", - сказала Афанасьева.
Она также отметила, что в семье недавно родился третий ребенок, он находится с родственниками.
По данным СК, женщина доставлена в следственный отдел и допрошена. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты. СК также возбудил уголовное дело по статье о халатности, в ходе расследования которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики.
Жительница Норильска, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
23 декабря, 13:13
 
ПроисшествияИркутская областьЛенинский районИркутскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала