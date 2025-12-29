https://ria.ru/20251229/ombudsmen-2065274201.html
Попавшего в ДТП омбудсмена Забайкалья перевели из реанимации
Попавшего в ДТП омбудсмена Забайкалья перевели из реанимации
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Медики перевели из реанимации в обычное отделение уполномоченного по правам человека в Забайкалье Николая Хлызова, который на прошлой неделе был госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Помощник омбудсмена Михаил Иванчиков 24 декабря сообщал РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб. Как сообщал РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова сочетанные травмы, состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации, но гиподинамические показатели в норме.
"Да", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, перевели ли Хлызова из реанимации. Представитель ведомства уточнил, что омбудсмен сейчас в стабильном состоянии средней тяжести.