Попавшего в ДТП омбудсмена Забайкалья перевели из реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Медики перевели из реанимации в обычное отделение уполномоченного по правам человека в Забайкалье Николая Хлызова, который на прошлой неделе был госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Помощник омбудсмена Михаил Иванчиков 24 декабря сообщал РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб. Как сообщал РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова сочетанные травмы, состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации, но гиподинамические показатели в норме.