В Херсонской области два человека получили ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 29.12.2025 (обновлено: 16:19 29.12.2025)
В Херсонской области два человека получили ранения при обстреле ВСУ
Мужчина и женщина получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУдар со стороны ВСУ по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области
Удар со стороны ВСУ по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Удар со стороны ВСУ по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Мужчина и женщина получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Новой Збурьевке Голопристанского МО ранены мужчина и женщина 1978 года рождения. Им оказывается медицинская помощь", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, в предновогодние дни киевский режим продолжает наносить удары по населенным пунктам левобережья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
