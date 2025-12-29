Эксперты назвали главные градостроительные объекты Москвы в 2025 году

В Москве постоянно ведется строительство новых транспортных и инфраструктурных объектов – можно сказать, что оно не прекращается ни на миг. Эта работа активно продолжалась и в 2025 году. Эксперты составили для РИА Недвижимость список из наиболее значимых проектов уходящего года, реализация которых улучшила жизнь миллионов жителей и внесла большой вклад в создание нового уровня городской среды.

В 2025 году столичная инфраструктура пополнилась современными мостами, развязками, медицинскими центрами, объектами спорта и образования, а также новыми участками метро и магистралей, сопоставимыми с лучшими мировыми инженерными решениями, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Лидеры года

"Один из основных принципов нашей градостроительной политики – полицентричность: мы формируем точки деловой активности – так называемые "ядра" – в разных районах столицы, чтобы она развивалась сбалансированно, а рабочие места, сервисы и современная инфраструктура появлялись ближе к дому. Среди них – центр "Хруничева", который станет драйвером развития космической отрасли не только Москвы, но и всей страны. Его доминантой стал Национальный космический центр имени первой в мире женщины‑космонавта В.В. Терешковой площадью 276 тысяч квадратных метров, где появится 12 тысяч рабочих мест", - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, в соответствии с приоритетом города по строительству социальной инфраструктуры, был возведен ряд районных школ, детских садов и больниц, а также открыты два крупнейших объекта здравоохранения — комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира и флагманский центр ГКБ имени В.М. Буянова, что позволило вывести оказание медицинской помощи в столице на принципиально новый уровень, добавил заммэра. Отдельно он отметил развитие транспортной инфраструктуры, которое является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы Москвы. В 2025 году было запущено движение по четырем новым станциям Троицкой линии – от "ЗИЛ" до "Новаторской", тем самым завершен первый этап строительства этого радиуса.

"Реализовали мы и знаковые дорожные проекты, в том числе мост Академика Королева и еще один участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Все эти проекты демонстрируют комплексный подход столицы к развитию городской среды и повышению уровня комфорта жителей", – отметил Ефимов.

Представленные объекты демонстрируют стратегический и многослойный подход к развитию Москвы, где точечные проекты складываются в целостную картину обновления городской среды, прокомментировал основатель архитектурной компании "Прогресс", архитектор Петр Анурин. Вместо хаотичной застройки, по его словам, реализуется продуманная политика, одновременно усиливающая транспортный каркас, создающая новые центры притяжения и повышающаякачество жизни на уровне районов.

"Ведь строительство – это не просто отрасль экономики, это сила, дающая жизнь и запускающая движение, круговорот многих необходимых человеку процессов. И важно, чтобы она действовала комплексно. Именно это мы видим и чувствуем в нашем городе", – добавил депутат Московской городской думы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Столица, по словам гендиректора архитектурного бюро Master’s Plan Юлии Зубарик, перешла от точечных объектов к формированию целостных территорий. Город выстраивает такую систему, где транспорт, социальные учреждения и общественные пространства образуют слаженную инфраструктуру, ориентированную на удобство и устойчивость.

Космические масштабы

Один из самых знаковых объектов Москвы 2025 года – Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филевский Парк, созданный по поручению президента России Владимира Путина. Это не просто офисная башня, а новая символическая доминанта и ядро инновационного кластера, высказал мнение Анурин.

« "Его архитектура в форме ракеты является сильным градостроительным жестом, а концентрация 22 организаций на одной площадке создает мощный синергетический эффект, превращая территорию в аналог "космического Кремля", – отметил архитектор.

Общая площадь комплекса зданий НКЦ, по данным градостроительного комплекса Москвы, составляет 276 тысяч квадратных метров, высота корпусов – от восьми до 10 этажей, а также 47-этажная башня высотой 288 метров с учетом шпиля. Это крупнейший национальный центр космической отрасли в мире.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Национальный космический центр в Москве Национальный космический центр в Москве © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Национальный космический центр в Москве Национальный космический центр в Москве © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 3 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Национальный космический центр в Москве Национальный космический центр в Москве © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 3 Национальный космический центр в Москве © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3 Национальный космический центр в Москве © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 3 Национальный космический центр в Москве © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 3

К высотам метростроя

Троицкая линия метро – это ключевой инфраструктурный проект 2025 года, который выполняет роль "урбанизационного острова" для Новой Москвы, отметил Анурин. Он не просто обслуживает существующие районы, а инициирует новое освоение территорий, серьезно повышая мобильность более миллиона человек и создавая новую логику транспортных связей, уходя от чисто радиальной схемы.

"Метро в Москве с первых дней своего основания, вот уже 90 лет, является наиболее активно развивающимся на всём постсоветском пространстве. С точки зрения инженерной и конструктивной это наиболее сложный и ответственный объект. С точки зрения территориальной, наиболее востребованный. С момента присоединения к Москве 150 тысяч гектаров в Новой Москве с потенциалом населения в несколько миллионов человек главным инфраструктурным вызовом стало как раз строительство метро", – акцентировала внимание архитектор, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое РФ Евгения Муринец.

В 2025 году в столице было полностью завершено строительство первого этапа Троицкой линии метро – это 27 километров линий и 11 станций. Создание этой линии улучшило транспортную доступность для более чем миллиона москвичей. Для многих из них продолжительность поездок в центр города сократилась на 10-15 минут и более.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 5 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Станция метро "Вавиловская" Троицкой линии Станция метро "Вавиловская" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 5 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Станция метро "Академическая" Троицкой линии Станция метро "Академическая" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 5 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Станция метро "Крымская" Троицкой линии Станция метро "Крымская" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 4 из 5 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Станция метро "Новаторская" Троицкой линии Станция метро "Новаторская" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 5 из 5 Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 5 Станция метро "Вавиловская" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 5 Станция метро "Академическая" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 5 Станция метро "Крымская" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 4 из 5 Станция метро "Новаторская" Троицкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 5 из 5

Сейчас ведется строительство второго этапа Троицкой линии. В целом она пройдет от станции "ЗИЛ" до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

« "Плюсом к самому факту строительства метро стоит еще отметить работу правительства в отношении внешнего облика самих станций Троицкой линии. Экономический соблазн возведения станций по типовым и от этого низкозатратным для городского бюджета проектам велик, в особенности сегодня. Тем не менее город решил возродить и соблюдать добрую советскую традицию архитектурного разнообразия", –добавила Муринец.

Для здоровья москвичей

В сентябре 2025 года принял первых пациентов новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Новый шестиэтажный (с двумя подземными этажами) комплекс площадью около 58 тысяч квадратных метров, по данным градостроительного комплекса Москвы, возведен с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

При строительстве использованы технологии информационного моделирования (ТИМ). Так, для воздушного сканирования объекта применяли технологичный дрон с заданной периодичностью вылета, для наземного – лазерный электронный тахеометр. Полученные облака точек визуализировались в информационной системе цифрового двойника, что позволило системно производить оценки отклонений от проекта.

« "Больница святого Владимира – это пример современного подхода к проектированию медицинских учреждений, где архитектура подчинена созданию лечебной среды. Применение ТИМ-технологий и энергоэффективных решений говорит о курсе на "умное" и экологичное здравоохранение, децентрализующее качественную медпомощь", –констатировал Анурин.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 3 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 3 Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3 Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 3 Комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 3

Кроме того, в 2025 году в Москве построен флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова. С его возведением в столице завершилась программа реконструкции приемных отделений и строительства флагманских центров, которая охватила все крупные клиники города.

Корпус рассчитан на прием до 200 пациентов в сутки. Они могут получить полный комплекс помощи – диагностику, оперативное вмешательство и реанимацию – в первые часы после госпитализации.

Во флагманском центре внедрили принцип цифровой клиники – медицинская документация ведется в электронном виде. Это обеспечивает совместный круглосуточный онлайн-доступ специалистов к медицинским данным пациентов, в том числе через мобильные устройства –планшеты врачей и медсестер.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова Флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова Флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2 Флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 Флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2

"Этот центр олицетворяет переход от устаревшей модели "приемного покоя" к высокотехнологичному комплексу оказания экстренной помощи. Его автоматизированные инженерные системы и специализированные отделочные материалы демонстрируют, как архитектура напрямую работает на улучшение медицинских показателей", – рассказал Анурин.

Во имя спорта

Ледовый дворец в Мневниковской пойме строился по индивидуальному проекту в течение двух с половиной лет на улица Нижние Мневники. Это один из крупнейших объектов спортивного кластера, развивающегося в Мневниковской пойме.

« "Это важный элемент социализации и развития спортивного кластера. Его запоминающаяся архитектура, обыгрывающая тему фигурного катания, служит не только для спортивных достижений, но и создания повседневной досуговой среды для жителей новых кварталов", – отметил Анурин.

В состав спорткомплекса вошла основная ледовая арена размером 60 на 26 метров более чем на две тысячи зрительских мест. Для спортсменов оборудовали 27 комнат отдыха. Предусмотрели зону общественного питания с рестораном и кафе по 49 посадочных мест в каждом, а также салон красоты, прачечную и магазин спортивной атрибутики.

На базе нового спорткомплекса предусмотрены школа фигурного катания и проведение спортивно-зрелищных мероприятий и шоу-программ.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Ледовый дворец в Мневниковской пойме Ледовый дворец в Мневниковской пойме © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Ледовый дворец в Мневниковской пойме Ледовый дворец в Мневниковской пойме © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2 Ледовый дворец в Мневниковской пойме © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 Ледовый дворец в Мневниковской пойме © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2

Связывая город

Отдельного внимания, по словам основателя компании InnovaTransport, эксперта по транспортному консалтингу Алексея Смирнова, заслуживают новые мосты, появившиеся в столице в 2025 году: мост Академика Королёва, два моста в рамках продления Мосфильмовской улицы и велопешеходный переход через Нагатинский Затон.

Мост Академика Королева длиной 315 метров с шестью полосами движения в обоих направлениях и двумя тротуарами для пешеходов соединил Береговой проезд в Филевской пойме с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе, обеспечив прямую транспортную доступность к Национальному космическому центру. Велопешеходный мост через Нагатинский затон связал разделенные затоном части района: с его вводом в эксплуатацию жители улиц Корабельной, Речников, Судостроительной и нового жилого комплекса "Ривер парк" могут добраться в три раза быстрее до станции метро "Нагатинский Затон" – за шесть минут вместо прежних 19-ти. Мосты через долину реки Раменки открыли прямой выезд с Мосфильмовской улицы на Южную рокаду, с них открывается вид на ландшафтный заказник и прилегающую территорию.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Велопешеходный мост через Нагатинский затон Велопешеходный мост через Нагатинский затон © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Велопешеходный мост через Нагатинский затон Велопешеходный мост через Нагатинский затон © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2 Велопешеходный мост через Нагатинский затон © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 Велопешеходный мост через Нагатинский затон © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2

« "Новые мосты обеспечили долгожданную связность между берегами рек и в буквальном смысле сократили перепробеги и "перепроходы" для жителей",– объяснил Смирнов.

Мост Академика Королёва, по его мнению, существенно улучшил транспортную доступность территории, которая ранее была фактически изолирована и зависела от единственного выезда через Кутузовский проспект. Теперь появилась возможность быстро выезжать как в сторону Северо-Западной хорды, так и в сторону Шелепихи, все это способствует росту скорости движения даже в пиковые часы.

"А велопешеходный мост в Нагатинском затоне – блестящий пример пешеходного урбанизма. Этот мост решает критически важную задачу повседневной логистики, сокращая путь до метро, и одновременно служит арт-объектом и качественным общественным пространством, повышающим связность района на микроуровне", – добавил Анурин.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Мост Академика Королёва Мост Академика Королёва © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Мост Академика Королёва Мост Академика Королёва © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2 Мост Академика Королёва © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 Мост Академика Королёва © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2

Москва в последние годы в принципе активно работает над строительством мостов, поделился наблюдением Смирнов. Это, по его мнению, отражает стратегический подход города к повышению транспортной мобильности населения.

« "Новые переправы дают альтернативные маршруты, позволяют расшивать узкие места и перераспределять трафик. В результате жители могут быстрее и удобнее перемещаться как на личном, так и на общественном транспорте и средствах индивидуальной мобильности, что делает транспортную систему города более устойчивой и эффективной", – сказал он.

Фабрика мобильности

Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии – самый большой в России и один из крупнейших комплексов в Европе по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов. Его мощности позволяют обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год.

До 2021 года обслуживанием поездов Замоскворецкой линии занимались электродепо "Сокол" (с 1938 года), "Замоскворецкое" (с 1969 года) и "Братеево" (с 2014 года). Однако в 2021 году электродепо "Замоскворецкое" перевели на обслуживание подвижного состава Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, и сейчас оно полностью работает на нужды БКЛ. Для замещения выбывших мощностей на юге Москвы рядом с действующим депо "Братеево" возвели новое электродепо "Южное" ("Братеево-2").

« "Это крупнейший в России инфраструктурный хаб, который является "фабрикой мобильности". Его масштаб демонстрирует работу на опережение растущего спроса и является технологическим фундаментом для надежной работы не только одной линии, но и всей сети метрополитена", – прокомментировал Анурин.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2 Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 2 Электродепо "Южное" Замоскворецкой линии © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 2

Новый участок поехал

Москва за последние годы существенно нарастила темпы строительства как новых автомобильных трасс, что особенно важно для Новой Москвы, которая изначально имела ограниченную связанность с территориями внутри МКАД, отметил соучредитель агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский, добавив, что крайне важное значение в этом аспекте имеет трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Участок этой магистрали от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны, реализованный в 2025 году, – это второй этап строительства четвертого участка трассы. В рамках проекта построили и реконструировали свыше пяти километров дорог. Специалисты сделали съезды с основного хода магистрали Солнцево– Бутово–Варшавское шоссе на улицы Поляны и Эдварда Грига.

"Этот проект – ключевой элемент стратегии по созданию дублеров МКАД и формированию транспортного каркаса ТиНАО. Он работает на общегородском уровне, перераспределяя транзитные потоки и связывая несколько вылетных магистралей, что в итоге разгружает кольцевую дорогу и улучшает транспортную ситуацию для миллионов автомобилистов", – рассказал Анурин.

Участок улучшил транспортное обслуживание около 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Он также обеспечил транспортную связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, снизил нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Веневскую, связал объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 1 Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны © Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 1

После завершения строительства длина трассы Солнцево –Бутово – Варшавское шоссе по прямой составит 26,6 километра с учетом Внуковского шоссе, а общая протяженность новых дорог и развязок превысит 95 километров. Трасса свяжет пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.