ОАЭ осудили попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

ДОХА, 29 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, которую с помощью БПЛА совершил Киев в ночь на 29 декабря, и назвали ее "гнусным актом", сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своем сайте.
"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, выражают осуждение этого гнусного акта и угрозы, которую он представляет для безопасности и стабильности", - отметили в министерстве.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.