В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви - РИА Новости, 29.12.2025
23:40 29.12.2025
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви - РИА Новости, 29.12.2025
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви
Неизвестный ворвался с ножом в церковь в немецком городе Роттенбург и угрожал прихожанам, передает агентство dpa со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
германия
баден-вюртемберг
германия
баден-вюртемберг
в мире, германия, баден-вюртемберг
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви

Dpa: неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви в немецком Роттенбурге

Распятие Бернта Нотке в кафедральном соборе. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Неизвестный ворвался с ножом в церковь в немецком городе Роттенбург и угрожал прихожанам, передает агентство dpa со ссылкой на полицию.
"Мужчина ворвался в церковь в Роттенбурге на земле Баден-Вюртемберг и угрожал ножом прихожанам", - говорится в материале.
Как сообщили в полиции, в ходе инцидента никто из присутствующих в церкви не пострадал, однако нарушитель повредил религиозные предметы. Выйдя из церкви, он направился на рыночную площадь, где и был обнаружен вызванными на место происшествия сотрудниками полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник бросил нож к их ногам, после чего был задержан.
По информации dpa, речь идет о 30-летнем мужчине, ранее уже попадавшем в поле зрения полиции. Сообщается, что его доставили в специализированную клинику.
В миреГерманияБаден-Вюртемберг
 
 
Заголовок открываемого материала