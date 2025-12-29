https://ria.ru/20251229/nozh-2065527857.html
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви - РИА Новости, 29.12.2025
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви
Неизвестный ворвался с ножом в церковь в немецком городе Роттенбург и угрожал прихожанам, передает агентство dpa со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:40:00+03:00
2025-12-29T23:40:00+03:00
2025-12-29T23:40:00+03:00
в мире
германия
баден-вюртемберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155781/75/1557817564_0:830:2049:1982_1920x0_80_0_0_d882ebf077279a83560aebec14a78cce.jpg
https://ria.ru/20251229/masony-2065413736.html
https://ria.ru/20251222/kriminal-2062305984.html
германия
баден-вюртемберг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155781/75/1557817564_0:638:2049:2174_1920x0_80_0_0_9286a0a09caa84afa82f5dec36283914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, баден-вюртемберг
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви
Dpa: неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви в немецком Роттенбурге
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости.
Неизвестный ворвался с ножом в церковь в немецком городе Роттенбург и угрожал прихожанам, передает агентство dpa
со ссылкой на полицию.
"Мужчина ворвался в церковь в Роттенбурге на земле Баден-Вюртемберг
и угрожал ножом прихожанам", - говорится в материале.
Как сообщили в полиции, в ходе инцидента никто из присутствующих в церкви не пострадал, однако нарушитель повредил религиозные предметы. Выйдя из церкви, он направился на рыночную площадь, где и был обнаружен вызванными на место происшествия сотрудниками полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник бросил нож к их ногам, после чего был задержан.
По информации dpa, речь идет о 30-летнем мужчине, ранее уже попадавшем в поле зрения полиции. Сообщается, что его доставили в специализированную клинику.