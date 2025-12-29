Рейтинг@Mail.ru
Зеленский захотел в рамках гарантий разместить на Украине западные войска - РИА Новости, 29.12.2025
14:39 29.12.2025
Зеленский захотел в рамках гарантий разместить на Украине западные войска
Зеленский захотел в рамках гарантий разместить на Украине западные войска
Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине вооруженные силы западных стран, в то время как Россия неоднократно... РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский захотел в рамках гарантий разместить на Украине западные войска

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине вооруженные силы западных стран, в то время как Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории.
"Присутствие международных войск - это действенные гарантии безопасности, усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают, и это уверенность украинских граждан, и гражданских", - ответил Зеленский на вопрос, считает ли присутствие международных войск на Украине необходимым условием для гарантий безопасности. Его комментарий приводит украинское издание Новости.LIVE.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом
Вчера, 12:59
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 12:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по УкраинеВладимир Путин
 
 
