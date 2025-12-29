Зеленский захотел в рамках гарантий разместить на Украине западные войска

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине вооруженные силы западных стран, в то время как Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории.