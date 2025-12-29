Рейтинг@Mail.ru
Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
14:16 29.12.2025
Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт
Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может запросить у президента США Дональда Трампа разрешения возобновить боевые действия в секторе Газа, но... РИА Новости, 29.12.2025
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт

Мазхар Шахин: Трамп может не одобрить Нетаньяху возобновление боев в Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может запросить у президента США Дональда Трампа разрешения возобновить боевые действия в секторе Газа, но американский лидер вряд ли решится нарушить обещания, которые дал ближневосточным союзникам, поделился с РИА Новости мнением турецкий эксперт по региону, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.
Ранее Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Нетаньяху запланирована на понедельник 21.00 мск в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде. Телеканал CNN со ссылкой на израильские источники также передавал, что в ходе визита в США Нетаньяху может попросить у Трампа одобрения ещё одной военной операции в Газе.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios
26 декабря, 23:22
"Накануне встречи сионистское (произраильское - ред.) лобби в США оказывает давление на президента - как через сенаторов, так и через прессу. На этот раз Трамп не может и не должен отступать (по вопросу Газы - ред.). Отказ от задуманного стал бы нарушением обещаний, данных союзникам Вашингтона - от Турции до Катара, от Египта до Саудовской Аравии", — сказал собеседник агентства.
Шахин добавил, что отношения между Трампом и Нетаньяху, по его оценке, сейчас "далеки от идеальных", и эту ситуацию, как считает эксперт, можно использовать в интересах стран региона.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Нетаньяху скептично относится к плану Трампа по Газе, пишет Axios
26 декабря, 16:44
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
