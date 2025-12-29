Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может запросить у президента США Дональда Трампа разрешения возобновить боевые действия в секторе Газа, но американский лидер вряд ли решится нарушить обещания, которые дал ближневосточным союзникам, поделился с РИА Новости мнением турецкий эксперт по региону, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.

Шахин добавил, что отношения между Трампом и Нетаньяху, по его оценке, сейчас "далеки от идеальных", и эту ситуацию, как считает эксперт, можно использовать в интересах стран региона.