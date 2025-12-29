Навроцкий назвал позицию Польши при подписании договора по Украине ключевой

ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил президенту США Дональду Трампу, что польская позиция будет ключевой при подписании мирного соглашения по Украине, сообщает канцелярия польского лидера.
Канцелярия информировала, что в воскресенье вечером Навроцкий принял участие в телеконференции европейских лидеров с Трампом и Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось "состояние мирных переговоров, направленных на то, чтобы положить конец" конфликту на Украине.
В ходе телеконференции Навроцкий напомнил Трампу, что "польский аэропорт Жешув-Ясенка служит хабом для более чем 90% западной помощи Украине", в связи с чем выразил мнение, что "позиция Польши на момент подписания мирного соглашения будет ключевой".
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.