Навроцкий назвал позицию Польши при подписании договора по Украине ключевой - РИА Новости, 29.12.2025
02:08 29.12.2025
Навроцкий назвал позицию Польши при подписании договора по Украине ключевой
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил президенту США Дональду Трампу, что польская позиция будет ключевой при подписании мирного соглашения по Украине,... РИА Новости, 29.12.2025
2025
ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил президенту США Дональду Трампу, что польская позиция будет ключевой при подписании мирного соглашения по Украине, сообщает канцелярия польского лидера.
Канцелярия информировала, что в воскресенье вечером Навроцкий принял участие в телеконференции европейских лидеров с Трампом и Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось "состояние мирных переговоров, направленных на то, чтобы положить конец" конфликту на Украине.
В ходе телеконференции Навроцкий напомнил Трампу, что "польский аэропорт Жешув-Ясенка служит хабом для более чем 90% западной помощи Украине", в связи с чем выразил мнение, что "позиция Польши на момент подписания мирного соглашения будет ключевой".
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
