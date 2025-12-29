Рейтинг@Mail.ru
Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию - РИА Новости, 29.12.2025
02:07 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/napf-2065252609.html
Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию
Накопить на масштабные цели, в том числе, на будущую пенсию, позволит программа долгосрочных сбережений — по доходности она сейчас сопоставима с традиционными... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:07:00+03:00
2025-12-29T02:07:00+03:00
общество
сергей беляков (напф)
агентство по страхованию вкладов
вклады
деньги
россия
пенсии
россия
Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию

НАПФ: накопить на пенсию помогут долгосрочные сбережения

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Накопить на масштабные цели, в том числе, на будущую пенсию, позволит программа долгосрочных сбережений — по доходности она сейчас сопоставима с традиционными вкладами и даже их превышает, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
"Заложенные в нее стимулы, такие как софинансирование и налоговые льготы, позволяют гражданам получать хорошие показатели доходности на длинном горизонте", — уверен эксперт.
По его подсчетам, только софинансирование позволяет получить от 25% до 100% годовых в течение 10 лет. Использование налоговых вычетов дополнительно дает от 13% до 22% в год во все время действия договора.
Участники программы долгосрочных сбережений защищены государством на сумму до 2,8 миллиона рублей через АСВ. Есть и другие версии долгосрочных накоплений, например, с участием корпоративных программ и для индивидуальных предпринимателей, заключил Беляков.
