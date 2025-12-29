Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию

"Заложенные в нее стимулы, такие как софинансирование и налоговые льготы, позволяют гражданам получать хорошие показатели доходности на длинном горизонте", — уверен эксперт.

По его подсчетам, только софинансирование позволяет получить от 25% до 100% годовых в течение 10 лет. Использование налоговых вычетов дополнительно дает от 13% до 22% в год во все время действия договора.