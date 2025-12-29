Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Накопить на масштабные цели, в том числе, на будущую пенсию, позволит программа долгосрочных сбережений — по доходности она сейчас сопоставима с традиционными вкладами и даже их превышает, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
"Заложенные в нее стимулы, такие как софинансирование и налоговые льготы, позволяют гражданам получать хорошие показатели доходности на длинном горизонте", — уверен эксперт.
По его подсчетам, только софинансирование позволяет получить от 25% до 100% годовых в течение 10 лет. Использование налоговых вычетов дополнительно дает от 13% до 22% в год во все время действия договора.
Участники программы долгосрочных сбережений защищены государством на сумму до 2,8 миллиона рублей через АСВ. Есть и другие версии долгосрочных накоплений, например, с участием корпоративных программ и для индивидуальных предпринимателей, заключил Беляков.
