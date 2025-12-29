Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 29.12.2025
17:18 29.12.2025
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава"
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых россиян из Тульской и Воронежской областей, а также из Севастополя орденом "Родительская слава", соответствующий... РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых россиян из Тульской и Воронежской областей, а также из Севастополя орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован в понедельник.
«
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Комарову Галину Дмитриевну, город Севастополь; Лосева Алексея Николаевича, Тульская область; Лосеву Татьяну Владимировну, Тульская область; Чеботарева Александра Владимировича, Воронежская область; Чеботареву Олесю Викторовну, Воронежская область", - написано в указе.
Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи Денисовых из Тульской области, Кузнецовых из Омской области, Шелеповых из Владимирской области, а также Мизановых из Республики Алтай и Монгуш из Республики Тыва.
