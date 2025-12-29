https://ria.ru/20251229/nagrada-2065471350.html
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава"
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых россиян из Тульской и Воронежской областей, а также из Севастополя орденом "Родительская слава", соответствующий... РИА Новости, 29.12.2025
общество
тульская область
россия
воронежская область
владимир путин
Путин наградил пятерых россиян орденом "Родительская слава"
