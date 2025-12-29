https://ria.ru/20251229/nagrada-2065469927.html
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл"
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл" - РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл" Нелли Алекперову, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:13:00+03:00
2025-12-29T17:13:00+03:00
2025-12-29T17:16:00+03:00
россия
владимир путин
лукойл
общество
благотворительность
россия
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
россия, владимир путин, лукойл, общество, благотворительность
Россия, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, Общество, Благотворительность
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл"
Путин наградил орденом Почета главу благотворительного фонда "Лукойл" Алекперову