17:13 29.12.2025 (обновлено: 17:16 29.12.2025)
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл"
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл" Нелли Алекперову, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл"

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета президента благотворительного фонда "Лукойл" Нелли Алекперову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:... орденом Почета Алекперову Нелли Юсуфовну - президента некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Лукойл", город Москва", - говорится в документе.
Актер Владимир Симонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин наградил орденом Почета актера Симонова
26 сентября, 16:26
 
