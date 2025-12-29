НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады

По данным следствия, подозреваемые имели иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие депутаты Рады и должностные лица аппарата украинского парламента. Деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*).