Рейтинг@Mail.ru
НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/nabu-2065521600.html
НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады
НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады - РИА Новости, 29.12.2025
НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:25:00+03:00
2025-12-29T22:25:00+03:00
в мире
украина
киев
юрий киселев
владимир зеленский
сергей шефир
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058257017_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_3b0a72373028fc52b41adff075154576.jpg
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065051676.html
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065050079.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058257017_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65b87dc1d4724ab70250d4de80920633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, юрий киселев, владимир зеленский, сергей шефир, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Юрий Киселев, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады

НАБУ подтвердило предъявление обвинений 5 депутатам Верховной рады

© Фото : соцсетиСотрудники антикоррупционных структур НАБУ
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды.
Украинские СМИ ранее сообщали, что депутатам Рады Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе и Юрию Киселю предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
НАБУ расследует деятельность приближенного к Зеленскому, заявили в Раде
27 декабря, 14:11
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Подозреваемые: пять народных депутатов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По данным следствия, подозреваемые имели иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие депутаты Рады и должностные лица аппарата украинского парламента. Деятельность группы координировал один из депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*).
После голосований отдельным депутатам систематически передавали денежные средства. Всем вручены ходатайства об избрании мер пресечения. Какие именно - не уточняется.
В субботу НАБУ сообщило, что совместно с САП разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
НАБУ раскрыло преступную группировку с участием депутатов Рады
27 декабря, 14:05
 
В миреУкраинаКиевЮрий КиселевВладимир ЗеленскийСергей ШефирВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала