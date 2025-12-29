Рейтинг@Mail.ru
17:59 29.12.2025
НАБУ предъявило обвинение пятому депутату Рады, пишут СМИ
НАБУ предъявило обвинение пятому депутату Рады, пишут СМИ
НАБУ предъявило обвинение пятому депутату Рады, пишут СМИ

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение в получении неправомерной выгоды пятому депутату Верховной рады Украины Михаилу Лабе от фракции "Слуга народа", сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Это же издание 27 декабря сообщало, что депутатам Рады Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.
"Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение пятому народному депутату по делу о системном получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде Украины. Еще одним фигурантом дела является член фракции "Слуга народа" Михаил Лаба. Он является членом бюджетного комитета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
Сотрудник НАБУ
В Раде призвали депутатов, подозреваемых в деле НАБУ, сложить мандаты
27 декабря, 17:26
В миреУкраинаКиевЮрий КиселевВладимир ЗеленскийСергей ШефирНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
