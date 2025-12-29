https://ria.ru/20251229/myunkh-2065490079.html
В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной
В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной - РИА Новости, 29.12.2025
В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной
Уголовная полиция ФРГ (BKA) не располагает доказательствами, которые могли бы подтвердить причастность РФ к запуску неопознанных БПЛА, появляющихся в небе над... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:42:00+03:00
2025-12-29T18:42:00+03:00
2025-12-29T18:42:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251228/ugroza-2065218695.html
https://ria.ru/20251228/es-2065120548.html
германия
россия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин
В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной
Мюнх: нет доказательств запуска Россией БПЛА в небе над республикой
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости.
Уголовная полиция ФРГ (BKA) не располагает доказательствами, которые могли бы подтвердить причастность РФ к запуску неопознанных БПЛА, появляющихся в небе над Германией, заявил
глава ведомства Хольгер Мюнх в интервью изданию Tagesspiegel.
"На данный момент у нас нет доказательств того, что российское государство систематически запускает беспилотники над территорией Германии
. Однако фиксируются случаи появления дронов, которые явно выходят за рамки любительских полетов - например, крупные некоммерческие беспилотники или полеты в составе формаций", - сказал Мюнх.
Он добавил, что установить операторов дронов удается лишь в редких случаях, и на данный момент речь идет максимум о двузначном числе найденных нарушителей.
Мюнх ранее сообщал, что в Германии с начала 2025 года было зафиксировано более тысячи сообщений о подозрительных полетах беспилотников, при этом чаще всего дроны замечали вблизи военных объектов и аэропортов.
МВД страны в начале декабря сообщило, что в Германии к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами. Позднее в Берлине
был открыт общегерманский центр по борьбе с БПЛА.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали над критической инфраструктурой страны.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании
, Норвегии
и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России
.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин
в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай
" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию
, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.