В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной
18:42 29.12.2025
В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной
В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной
в мире
германия
россия
берлин (город)
дмитрий песков
владимир путин
в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Уголовная полиция ФРГ (BKA) не располагает доказательствами, которые могли бы подтвердить причастность РФ к запуску неопознанных БПЛА, появляющихся в небе над Германией, заявил глава ведомства Хольгер Мюнх в интервью изданию Tagesspiegel.
"На данный момент у нас нет доказательств того, что российское государство систематически запускает беспилотники над территорией Германии. Однако фиксируются случаи появления дронов, которые явно выходят за рамки любительских полетов - например, крупные некоммерческие беспилотники или полеты в составе формаций", - сказал Мюнх.
Он добавил, что установить операторов дронов удается лишь в редких случаях, и на данный момент речь идет максимум о двузначном числе найденных нарушителей.
Мюнх ранее сообщал, что в Германии с начала 2025 года было зафиксировано более тысячи сообщений о подозрительных полетах беспилотников, при этом чаще всего дроны замечали вблизи военных объектов и аэропортов.
МВД страны в начале декабря сообщило, что в Германии к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами. Позднее в Берлине был открыт общегерманский центр по борьбе с БПЛА.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали над критической инфраструктурой страны.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
