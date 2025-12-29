В ФРГ признали отсутствие доказательств российских БПЛА в небе над страной

БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Уголовная полиция ФРГ (BKA) не располагает доказательствами, которые могли бы подтвердить причастность РФ к запуску неопознанных БПЛА, появляющихся в небе над Германией, Уголовная полиция ФРГ (BKA) не располагает доказательствами, которые могли бы подтвердить причастность РФ к запуску неопознанных БПЛА, появляющихся в небе над Германией, заявил глава ведомства Хольгер Мюнх в интервью изданию Tagesspiegel.

"На данный момент у нас нет доказательств того, что российское государство систематически запускает беспилотники над территорией Германии . Однако фиксируются случаи появления дронов, которые явно выходят за рамки любительских полетов - например, крупные некоммерческие беспилотники или полеты в составе формаций", - сказал Мюнх.

Он добавил, что установить операторов дронов удается лишь в редких случаях, и на данный момент речь идет максимум о двузначном числе найденных нарушителей.

Мюнх ранее сообщал, что в Германии с начала 2025 года было зафиксировано более тысячи сообщений о подозрительных полетах беспилотников, при этом чаще всего дроны замечали вблизи военных объектов и аэропортов.

МВД страны в начале декабря сообщило, что в Германии к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами. Позднее в Берлине был открыт общегерманский центр по борьбе с БПЛА.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщило, что в Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали над критической инфраструктурой страны.