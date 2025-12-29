Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 29.12.2025 (обновлено: 17:09 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/mvd-2065443084.html
В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники
В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники
В МВД рассказали, как защититься от мошенников во время новогодних праздников. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:54:00+03:00
2025-12-29T17:09:00+03:00
общество
россия
дед мороз
новый год
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059666580.html
https://ria.ru/20251224/moshennichestvo-2064226724.html
https://ria.ru/20251219/mvd-2063106509.html
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063590814.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_901580c9a43b3d544700930d54b3c920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дед мороз, новый год, мвд
Общество, Россия, Дед Мороз, Новый год, МВД
В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники

В МВД рассказали, как защититься от аферистов в новогодние праздники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В МВД рассказали, как защититься от мошенников во время новогодних праздников.
"Совместно с сенатором Артемом Шейкиным подготовили инфографику о том, как оставаться в безопасности во время новогодних праздников. За прошлые праздничные дни было зафиксировано более восьми тысяч киберпреступлений, большинство из которых можно было предотвратить, проявив элементарную внимательность", — говорится в сообщении в Telegram-канале киберполиции.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян
4 декабря, 02:54
Правоохранители назвали классической схемой мошенничества "продажу" подарков в последний момент: "скидка 90 процентов только сегодня", "последний iPhone по цене елочных игрушек", "доставка за один рубль" — такие предложения особенно убедительны, когда до праздника считаные дни.
"Получив подарки, расслабляться тоже рано. В праздники многие меняют смартфоны и ноутбуки, спешно переносят данные и аккаунты. В этот момент чаще всего отключают двухфакторную защиту "на время", вводят пароли на сомнительных сервисах или передают коды подтверждения. Отдельный риск — продажа старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных", — указано в публикации.
Люди встречают Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Названы самые популярные способы обмана россиян перед Новым годом
24 декабря, 05:45
В МВД добавили, что популярны схемы с поздравлениями — открытки, видео, архивы с названием "С Новым годом!", нажав на которые человек делает так, что вместо Деда Мороза на устройстве появляется троян или майнер.
«

"В январе сообщения "Выручи срочно" звучат особенно правдоподобно: все в разъездах, связь нестабильна. Этим пользуются злоумышленники, применяя взломанные аккаунты и ИИ — подмену голоса", — уточнили в киберполиции.

В ведомстве также подчеркнули, что на каникулах растет экранное время детей, а вместе с ним — и риски. Как отмечают в МВД, "подзаработать на праздниках" выглядит безобидно, но передача карты или выполнение переводов по просьбе третьих лиц не становятся законными только потому, что это "временно".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками
19 декабря, 08:47
"Мошенники активно используют праздничную атмосферу, играя на эмоциях, доверии и желании людей сделать добро близким. В этот период особенно важно соблюдать цифровую гигиену и сохранять критическое мышление. Любая спешка и давление — повод остановиться и проверить информацию. Именно осознанное поведение граждан остается ключевым элементом защиты в цифровой среде", — приводятся слова сенатора Шейкина.
В МВД добавили, что у кибермошенников, как показывает практика, никаких каникул не бывает.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии
21 декабря, 04:10
 
ОбществоРоссияДед МорозНовый годМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала