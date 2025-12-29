В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В МВД В МВД рассказали , как защититься от мошенников во время новогодних праздников.

"Совместно с сенатором Артемом Шейкиным подготовили инфографику о том, как оставаться в безопасности во время новогодних праздников. За прошлые праздничные дни было зафиксировано более восьми тысяч киберпреступлений, большинство из которых можно было предотвратить, проявив элементарную внимательность", — говорится в сообщении в Telegram-канале киберполиции .

Правоохранители назвали классической схемой мошенничества "продажу" подарков в последний момент: "скидка 90 процентов только сегодня", "последний iPhone по цене елочных игрушек", "доставка за один рубль" — такие предложения особенно убедительны, когда до праздника считаные дни.

"Получив подарки, расслабляться тоже рано. В праздники многие меняют смартфоны и ноутбуки, спешно переносят данные и аккаунты. В этот момент чаще всего отключают двухфакторную защиту "на время", вводят пароли на сомнительных сервисах или передают коды подтверждения. Отдельный риск — продажа старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных", — указано в публикации.

В МВД добавили, что популярны схемы с поздравлениями — открытки, видео, архивы с названием "С Новым годом!", нажав на которые человек делает так, что вместо Деда Мороза на устройстве появляется троян или майнер.

« "В январе сообщения "Выручи срочно" звучат особенно правдоподобно: все в разъездах, связь нестабильна. Этим пользуются злоумышленники, применяя взломанные аккаунты и ИИ — подмену голоса", — уточнили в киберполиции.

В ведомстве также подчеркнули, что на каникулах растет экранное время детей, а вместе с ним — и риски. Как отмечают в МВД, "подзаработать на праздниках" выглядит безобидно, но передача карты или выполнение переводов по просьбе третьих лиц не становятся законными только потому, что это "временно".

"Мошенники активно используют праздничную атмосферу, играя на эмоциях, доверии и желании людей сделать добро близким. В этот период особенно важно соблюдать цифровую гигиену и сохранять критическое мышление. Любая спешка и давление — повод остановиться и проверить информацию. Именно осознанное поведение граждан остается ключевым элементом защиты в цифровой среде", — приводятся слова сенатора Шейкина.