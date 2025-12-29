Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 29.12.2025
17:12 29.12.2025
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 29.12.2025
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку
Суд приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии мужчину, который дал взятку в размере свыше 1 миллиона рублей начальнику отделения в городе Ливны УФСБ России по... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
россия
орловская область
ливны
россия
орловская область
ливны
происшествия, россия, орловская область, ливны
Происшествия, Россия, Орловская область, Ливны
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии мужчину, который дал взятку в размере свыше 1 миллиона рублей начальнику отделения в городе Ливны УФСБ России по Орловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Ливенский районный суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ)… подсудимый передал начальнику отделения в городе Ливны УФСБ России по Орловской области взятку в размере более 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд установил, что мужчина передал взятку за незаконное освобождение своих родственников, которых суд заключил под стражу по уголовному делу о хулиганстве, а также прекращение в отношении них уголовного преследования. После передачи денег сотрудники УФСБ России по Орловской области задержали фигуранта на месте.
"С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 10 миллионов рублей", – отмечается в сообщении.
Деньги, которые фигурант передавал в качестве взятки, конфисковали и передали в доход государства, добавили в надзорном органе.
Заголовок открываемого материала