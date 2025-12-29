https://ria.ru/20251229/muzhchina-2065469754.html
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 29.12.2025
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку
Суд приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии мужчину, который дал взятку в размере свыше 1 миллиона рублей начальнику отделения в городе Ливны УФСБ России по... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:12:00+03:00
2025-12-29T17:12:00+03:00
2025-12-29T17:12:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
ливны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20250616/orel-2023201413.html
россия
орловская область
ливны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, орловская область, ливны
Происшествия, Россия, Орловская область, Ливны
В Орловской области мужчина получил восемь лет колонии за взятку
Жителя Орловской области осудили за взятку начальнику отделения ФСБ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии мужчину, который дал взятку в размере свыше 1 миллиона рублей начальнику отделения в городе Ливны УФСБ России по Орловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Ливенский районный суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ
)… подсудимый передал начальнику отделения в городе Ливны
УФСБ России по Орловской области
взятку в размере более 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд установил, что мужчина передал взятку за незаконное освобождение своих родственников, которых суд заключил под стражу по уголовному делу о хулиганстве, а также прекращение в отношении них уголовного преследования. После передачи денег сотрудники УФСБ России по Орловской области задержали фигуранта на месте.
"С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 10 миллионов рублей", – отмечается в сообщении.
Деньги, которые фигурант передавал в качестве взятки, конфисковали и передали в доход государства, добавили в надзорном органе.