11:56 29.12.2025
Жители Москвы выбрали имена для нутрий с "Городской фермы" на ВДНХ
Юные москвичи выбрали имена нутриям с "Городской фермы" на ВДНХ в Москве, бурую самку назвали Бусинкой, а нутрии с темным мехом выбрали имя Чернышка, сообщается РИА Новости, 29.12.2025
Жители Москвы выбрали имена для нутрий с "Городской фермы" на ВДНХ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юные москвичи выбрали имена нутриям с "Городской фермы" на ВДНХ в Москве, бурую самку назвали Бусинкой, а нутрии с темным мехом выбрали имя Чернышка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На платформе "Активный гражданин - детям" завершился опрос, участники которого выбрали имена для двух нутрий - новоселов "Городской фермы" на ВДНХ. В голосовании приняли участие ребята в возрасте от шести до 14 лет. Бурую самку, которой исполнилось полгода, юные москвичи решили назвать Бусинкой. Этот вариант поддержали 32% участников опроса. Ее младшей подруге с темным мехом выбрали имя Чернышка, за него проголосовали 38% пользователей", - говорится в сообщении.
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку
Вчера, 09:57
Нутрии похожи на маленьких бобров, у них очень длинный хвост и перепонки между пальцами на лапах, чтобы плавать. В дикой природе грызуны живут рядом с реками и озерами. Они умеют рулить хвостом в воде и могут надолго задерживать дыхание. Отличает нутрию густой блестящий мех, который не промокает.
"Сейчас нутрии на "Городской ферме" живут в специальном вольере. Чернышка и Бусинка любят неспешно плавать в искусственном водоеме, мыть и расчесывать шерстку. В будущем они переедут к самцу Семену. Зоологи надеются, что животные подружатся", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что опрос на платформе "Активный гражданин - детям" подготовили совместно со столичным Комитетом по туризму. Его участниками стали москвичи в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе "Московская электронная школа". "За участие в опросах, правильные ответы на вопросы викторин и победу на всех уровнях в играх юным пользователям начисляют детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно направить на благотворительность в фонды помощи животным или использовать для получения наборов для творчества, игрушек, билетов в парки развлечений и промокодов на скидки в магазинах", - отмечается в сообщении.
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны
28 декабря, 14:11
 
