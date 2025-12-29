Жители Москвы выбрали имена для нутрий с "Городской фермы" на ВДНХ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юные москвичи выбрали имена нутриям с "Городской фермы" на ВДНХ в Москве, бурую самку назвали Бусинкой, а нутрии с темным мехом выбрали имя Чернышка, Юные москвичи выбрали имена нутриям с "Городской фермы" на ВДНХ в Москве, бурую самку назвали Бусинкой, а нутрии с темным мехом выбрали имя Чернышка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На платформе "Активный гражданин - детям" завершился опрос, участники которого выбрали имена для двух нутрий - новоселов "Городской фермы" на ВДНХ. В голосовании приняли участие ребята в возрасте от шести до 14 лет. Бурую самку, которой исполнилось полгода, юные москвичи решили назвать Бусинкой. Этот вариант поддержали 32% участников опроса. Ее младшей подруге с темным мехом выбрали имя Чернышка, за него проголосовали 38% пользователей", - говорится в сообщении.

Нутрии похожи на маленьких бобров, у них очень длинный хвост и перепонки между пальцами на лапах, чтобы плавать. В дикой природе грызуны живут рядом с реками и озерами. Они умеют рулить хвостом в воде и могут надолго задерживать дыхание. Отличает нутрию густой блестящий мех, который не промокает.

"Сейчас нутрии на "Городской ферме" живут в специальном вольере. Чернышка и Бусинка любят неспешно плавать в искусственном водоеме, мыть и расчесывать шерстку. В будущем они переедут к самцу Семену. Зоологи надеются, что животные подружатся", - уточняется в сообщении.