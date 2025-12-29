https://ria.ru/20251229/moskva-2065459969.html
МИД: Москва приветствует выборы в ЦАР и президентские выборы в Гвинее
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва приветствует всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и проведение президентских выборов в Гвинее, заявили в МИД России.
"В Москве
приветствуют проведение 28 декабря всеобщих выборов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и президентских выборов в Гвинейской Республике. При этом в ЦАР
одновременно избирался президент и органы законодательной власти", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Состоявшиеся выборы продемонстрировали стремление двух африканских государств к построению суверенной модели развития в соответствии с основополагающими принципами международного права, заявили в МИД.
"Хотели бы пожелать дружественным центральноафриканскому и гвинейскому народам дальнейшего успешного продвижения по пути демократии и обеспечения национальных интересов", - добавили в ведомстве.