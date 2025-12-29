Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва приветствует выборы в ЦАР и президентские выборы в Гвинее
16:37 29.12.2025
МИД: Москва приветствует выборы в ЦАР и президентские выборы в Гвинее
Москва приветствует всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и проведение президентских выборов в Гвинее, заявили в МИД России. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
москва
гвинея
россия
москва
гвинея
россия
в мире, москва, гвинея, россия
В мире, Москва, Гвинея, Россия
Министерство иностранных дел РФ в Москве
Министерство иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва приветствует всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и проведение президентских выборов в Гвинее, заявили в МИД России.
Москве приветствуют проведение 28 декабря всеобщих выборов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и президентских выборов в Гвинейской Республике. При этом в ЦАР одновременно избирался президент и органы законодательной власти", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Состоявшиеся выборы продемонстрировали стремление двух африканских государств к построению суверенной модели развития в соответствии с основополагающими принципами международного права, заявили в МИД.
"Хотели бы пожелать дружественным центральноафриканскому и гвинейскому народам дальнейшего успешного продвижения по пути демократии и обеспечения национальных интересов", - добавили в ведомстве.
Советник президента ЦАР по безопасности уверен в победе Туадеры на выборах
Советник президента ЦАР по безопасности уверен в победе Туадеры на выборах
28 декабря, 22:52
 
В миреМоскваГвинеяРоссия
 
 
