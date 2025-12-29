В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве

Уточняется, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Баукис заочно арестован.

"Действиями Баукиса, направленными против интересов Российской Федерации, третьему секретарю посольства Российской Федерации в Литовской Республике причинена физическая боль и нравственные страдания, а также нарушен нормальный порядок его дипломатической службы", - отметили в прокуратуре.