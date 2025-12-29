Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/moskva-2065446161.html
В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве
В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве - РИА Новости, 29.12.2025
В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве
Суд заочно приговорил гражданина Литовской Республики Альгиса Баукиса, напавшего в Вильнюсе на третьего секретаря посольства РФ в Литве, к семи годам лишения... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:12:00+03:00
2025-12-29T16:12:00+03:00
в мире
россия
вильнюс
литва
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251225/zhurnalistka-2064641027.html
https://ria.ru/20250620/sud-2024249093.html
россия
вильнюс
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вильнюс, литва, московский городской суд
В мире, Россия, Вильнюс, Литва, Московский городской суд
В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве

В Москве заочно осудили напавшего в Вильнюсе на секретаря посольства РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд заочно приговорил гражданина Литовской Республики Альгиса Баукиса, напавшего в Вильнюсе на третьего секретаря посольства РФ в Литве, к семи годам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.
"Московский городской суд вынес заочный приговор в отношении 61-летнего гражданина Литовской Республики Альгиса Баукиса. Он признан виновным по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, в целях осложнения международных отношений)... Суд приговорил Баукиса к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Дело о нападении на российского посла в Польше в 2022 году направили в суд
25 декабря, 15:40
Уточняется, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Баукис заочно арестован.
По данным надзорного органа, 24 февраля 2022 года Баукис около одного из домов на улице Латвю в Вильнюсе в целях осложнения международных отношений между Россией и Литовской Республикой напал на третьего секретаря посольства РФ в Литве и ударил его ногой, а затем рукой в голову.
"Действиями Баукиса, направленными против интересов Российской Федерации, третьему секретарю посольства Российской Федерации в Литовской Республике причинена физическая боль и нравственные страдания, а также нарушен нормальный порядок его дипломатической службы", - отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Напавшая на посольство России в Киеве украинка получила 13 лет колонии
20 июня, 15:18
 
В миреРоссияВильнюсЛитваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала