В Москве заочно осудили напавшего на секретаря посольства России в Литве

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд заочно приговорил гражданина Литовской Республики Альгиса Баукиса, напавшего в Вильнюсе на третьего секретаря посольства РФ в Литве, к семи годам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.
"Московский городской суд вынес заочный приговор в отношении 61-летнего гражданина Литовской Республики Альгиса Баукиса. Он признан виновным по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, в целях осложнения международных отношений)... Суд приговорил Баукиса к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Баукис заочно арестован.
"Действиями Баукиса, направленными против интересов Российской Федерации, третьему секретарю посольства Российской Федерации в Литовской Республике причинена физическая боль и нравственные страдания, а также нарушен нормальный порядок его дипломатической службы", - отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.