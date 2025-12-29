https://ria.ru/20251229/moskva-2065435901.html
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5% - РИА Новости, 29.12.2025
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%
Промышленность Москвы выросла на 4,8% за 11 месяцев 2025 года, а обрабатывающая промышленность - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:30:00+03:00
2025-12-29T15:30:00+03:00
2025-12-29T15:36:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065434489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2c3adb085c8fafe1e81ac3ef5a526db.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065434489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd836d22a1ee8e43afebc9334abe4a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась более чем на 5%
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Промышленность Москвы выросла на 4,8% за 11 месяцев 2025 года, а обрабатывающая промышленность - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
столица активно содействует развитию индустриального сектора. Мы занимаем лидирующие позиции в области высокотехнологичного производства благодаря комплексному подходу к поддержке предприятий, включающему налоговые льготы, гарантию сбыта, финансовую помощь и многие другие механизмы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что рост городской промышленности составил 4,8% по итогам января – ноября 2025 года, а обрабатывающей сферы — 5,5% по сравнению аналогичным периодом 2024 года.
Таким образом, расширение инфраструктуры и благоприятный инвестклимат помогают наращивать технологическую составляющую московского производства. К 2030 году доля высокотехнологичных предприятий в выручке московской промышленности увеличится с 42% до более чем 50%.
"Дальнейший рост производства будет обеспечен ключевыми отраслями — это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости промышленного сектора до конца десятилетия", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России
. Каждый год в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.