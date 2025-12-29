Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Промышленность Москвы выросла на 4,8% за 11 месяцев 2025 года, а обрабатывающая промышленность - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно содействует развитию индустриального сектора. Мы занимаем лидирующие позиции в области высокотехнологичного производства благодаря комплексному подходу к поддержке предприятий, включающему налоговые льготы, гарантию сбыта, финансовую помощь и многие другие механизмы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что рост городской промышленности составил 4,8% по итогам января – ноября 2025 года, а обрабатывающей сферы — 5,5% по сравнению аналогичным периодом 2024 года.

Таким образом, расширение инфраструктуры и благоприятный инвестклимат помогают наращивать технологическую составляющую московского производства. К 2030 году доля высокотехнологичных предприятий в выручке московской промышленности увеличится с 42% до более чем 50%.

"Дальнейший рост производства будет обеспечен ключевыми отраслями — это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости промышленного сектора до конца десятилетия", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов