Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:30 29.12.2025 (обновлено: 15:36 29.12.2025)
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%
Промышленность Москвы выросла на 4,8% за 11 месяцев 2025 года, а обрабатывающая промышленность - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на 5%

Ликсутов: обрабатывающая промышленность Москвы увеличилась более чем на 5%

© Фото : пресс-служба ДИППОбрабатывающая промышленность Москвы
Обрабатывающая промышленность Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Обрабатывающая промышленность Москвы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Промышленность Москвы выросла на 4,8% за 11 месяцев 2025 года, а обрабатывающая промышленность - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно содействует развитию индустриального сектора. Мы занимаем лидирующие позиции в области высокотехнологичного производства благодаря комплексному подходу к поддержке предприятий, включающему налоговые льготы, гарантию сбыта, финансовую помощь и многие другие механизмы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что рост городской промышленности составил 4,8% по итогам января – ноября 2025 года, а обрабатывающей сферы — 5,5% по сравнению аналогичным периодом 2024 года.
Таким образом, расширение инфраструктуры и благоприятный инвестклимат помогают наращивать технологическую составляющую московского производства. К 2030 году доля высокотехнологичных предприятий в выручке московской промышленности увеличится с 42% до более чем 50%.
"Дальнейший рост производства будет обеспечен ключевыми отраслями — это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости промышленного сектора до конца десятилетия", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАнатолий Гарбузов
 
 
