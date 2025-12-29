В Москве усилят контроль вывоза мусора в праздники

https://ria.ru/20251229/moskva-2065343786.html
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В столице будет усилен контроль своевременного вывоза мусора в праздничные дни, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно статистике, в период праздников и выходных дней увеличивается объем отходов на контейнерных площадках. Для того, чтобы обеспечить их своевременный вывоз, привлечем к этой работе дополнительный персонал и выведем на линию резервные единицы спецтехники", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что предусмотрено дежурство 10 аварийных бригад регионального оператора, которые смогут оперативно устранить перенакопление на площадках.
"Спецтранспорт для вывоза отходов будет приезжать в соответствии с установленным временным интервалом. График вывоза указан на информационной табличке, которая есть на каждой контейнерной площадке. В новогодние праздники в круглосуточном режиме будет работать горячая линия АО "Экотехпром", позвонив на которую можно сообщить о возникшей проблеме с обращением отходов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице уже шесть лет работает программа раздельного сбора отходов, ежегодно объемы собранного вторсырья растут. Только за январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн.