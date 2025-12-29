Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря до 11 января включительно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведем на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что будет установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности приведут личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"В этот период будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - добавил он.