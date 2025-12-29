https://ria.ru/20251229/moskva-2065337939.html
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря до 11 января включительно, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:14:00+03:00
2025-12-29T11:14:00+03:00
2025-12-29T11:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796716_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_5dd1cd85f4baa6fa82ddf451b0777461.jpg
https://realty.ria.ru/20251226/moskva-2064583191.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796716_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_35e69818574cf1c4143692112748e53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря до 11 января включительно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведем на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что будет установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности приведут личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"В этот период будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое число коммунальной техники и бригад ручной уборки.