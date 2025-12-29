Рейтинг@Mail.ru
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:14 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/moskva-2065337939.html
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря до 11 января включительно, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:14:00+03:00
2025-12-29T11:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796716_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_5dd1cd85f4baa6fa82ddf451b0777461.jpg
https://realty.ria.ru/20251226/moskva-2064583191.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796716_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_35e69818574cf1c4143692112748e53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУборка снега на Красной площади в Москве
Уборка снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря до 11 января включительно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведем на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что будет установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности приведут личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"В этот период будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое число коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сказка каждый день". Что москвичи и туристы думают о новогодней Москве
26 декабря, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала