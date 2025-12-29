Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне "Макет Москвы"

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" проведут праздничные мероприятия на выходные в Новом году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для гостей павильона подготовили экскурсии, светотехнические представления и викторины с призами. Поучаствовать можно будет с 30 декабря по 11 января.

"Световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии по "Макету Москвы" пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10, а сразу после них все желающие могут присоединиться к новогодней викторине", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Кроме того, в павильоне будет почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить новогодние открытки родственникам и близким, живущим в России , добавил министр.

В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что в ходе викторины участникам расскажут о главном катке Москвы , первой новогодней елке, которая появилась в столице, и районе города, где жила главная героиня фильма "Ирония судьбы". Также в павильоне будет проходить выставка новогодних открыток разных времен. Еще там будет работать шоурум, в котором посетители "Макет Москвы" смогут увидеть, как выглядит изнутри квартира по программе реновации.