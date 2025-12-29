Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне "Макет Москвы" - РИА Новости, 29.12.2025
07:23 29.12.2025
Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне "Макет Москвы"
Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне "Макет Москвы"
В павильоне "Макет Москвы" проведут праздничные мероприятия на выходные в Новом году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 29.12.2025
общество
россия
москва
владислав овчинский
новый год
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
россия
москва
2025
общество, россия, москва, владислав овчинский, новый год, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Общество, Россия, Москва, Владислав Овчинский, Новый год, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне "Макет Москвы"

Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" проведут праздничные мероприятия на выходные в Новом году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Для гостей павильона подготовили экскурсии, светотехнические представления и викторины с призами. Поучаствовать можно будет с 30 декабря по 11 января.
"Световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии по "Макету Москвы" пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10, а сразу после них все желающие могут присоединиться к новогодней викторине", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, в павильоне будет почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить новогодние открытки родственникам и близким, живущим в России, добавил министр.
В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что в ходе викторины участникам расскажут о главном катке Москвы, первой новогодней елке, которая появилась в столице, и районе города, где жила главная героиня фильма "Ирония судьбы". Также в павильоне будет проходить выставка новогодних открыток разных времен. Еще там будет работать шоурум, в котором посетители "Макет Москвы" смогут увидеть, как выглядит изнутри квартира по программе реновации.
Павильон "Макет Москвы" находится на Сиреневой аллее в парке ВДНХ. На праздники павильон работает с 10:00 до 20:00, кроме 31 декабря, 1, 2 и 7 января.
ОбществоРоссияМоскваВладислав ОвчинскийНовый годГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
