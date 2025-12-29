Рейтинг@Mail.ru
Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы - РИА Новости, 29.12.2025
09:15 29.12.2025
Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы
Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы
москва
2025
Мария Багреева, Москва
Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Достижение целей устойчивого развития (ЦУР) продолжает быть основным приоритетом для столицы, в 2025 доля программных расходов бюджета на эту сферу достигла 97%, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, в последние годы этот показатель в среднем был более 90%, а по итогам уходящего года он вырос до 97%.
"Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы – создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города слова Багреевой.
Отмечается, что госпрограммы московского правительства, по которым идет достижение целей устойчивого развития, затрагивают базовые направления – от образования до инноваций и экологии. В этом году порядка 50% программных расходов пошло на соцсферу, 44% – на модернизацию городской среды: ремонт жилья, обновление общественного транспорта и инфраструктуры, а также на другие приоритеты ЦУР .
В числе главных достижений Москвы в сфере устойчивого развития: озеленение города, развитие экологически чистого, электрического и рельсового транспорта – электробусов, речного электротранспорта, метро, МЦК, МЦД, а также цифровизация госуслуг, обновление жилого фонда и создание более энергоэффективных домов в рамках программы реновации, создание и реконструкция социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник и других.
Столичные достижения отражены в позициях в различных рейтингах по аспектам устойчивого развития. Например, в уходящем году Москва стала первой в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив.
В пресс-службе департамента напомнили, что повестка в сфере устойчивого развития до 2030 года была принята странами-членами ООН. По ней к 2030 году должны быть реализованы 17 целей в сферах экологии, развития экономики и повышения качества жизни. Столица поддерживает реализацию программы и использует такие цели для создания программ развития.
 
