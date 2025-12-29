Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Достижение целей устойчивого развития (ЦУР) продолжает быть основным приоритетом для столицы, в 2025 доля программных расходов бюджета на эту сферу достигла 97%, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, в последние годы этот показатель в среднем был более 90%, а по итогам уходящего года он вырос до 97%.

"Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы – создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города слова Багреевой.

Отмечается, что госпрограммы московского правительства, по которым идет достижение целей устойчивого развития, затрагивают базовые направления – от образования до инноваций и экологии. В этом году порядка 50% программных расходов пошло на соцсферу, 44% – на модернизацию городской среды: ремонт жилья, обновление общественного транспорта и инфраструктуры, а также на другие приоритеты ЦУР .

В числе главных достижений Москвы в сфере устойчивого развития: озеленение города, развитие экологически чистого, электрического и рельсового транспорта – электробусов, речного электротранспорта, метро, МЦК, МЦД, а также цифровизация госуслуг, обновление жилого фонда и создание более энергоэффективных домов в рамках программы реновации, создание и реконструкция социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник и других.

Столичные достижения отражены в позициях в различных рейтингах по аспектам устойчивого развития. Например, в уходящем году Москва стала первой в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив.