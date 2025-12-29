https://ria.ru/20251229/moshennichestvo-2065267727.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
29.12.2025
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Аферисты под предлогом "переоформления" тарифа домашнего интернета получают от россиян код из смс и доступ к персональным данным, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
РИА Новости: мошенники используют схему с переоформлением тарифа интернета
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аферисты под предлогом "переоформления" тарифа домашнего интернета получают от россиян код из смс и доступ к персональным данным, выяснило РИА Новости.
Мошенники стали звонить россиянам, называть их домашний адрес и предлагать изменить тариф домашнего интернета. Если жертва сообщает, что больше не живет по данному адресу, злоумышленники предлагают исключить ее из клиентской базы.
Далее для удаления из базы аферисты просят человека назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.