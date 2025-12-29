Россиян предупредили о новом способе мошенничества

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аферисты под предлогом "переоформления" тарифа домашнего интернета получают от россиян код из смс и доступ к персональным данным, выяснило РИА Новости.

Мошенники стали звонить россиянам, называть их домашний адрес и предлагать изменить тариф домашнего интернета. Если жертва сообщает, что больше не живет по данному адресу, злоумышленники предлагают исключить ее из клиентской базы.