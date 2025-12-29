Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/moshennichestvo-2065267727.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Россиян предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 29.12.2025
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Аферисты под предлогом "переоформления" тарифа домашнего интернета получают от россиян код из смс и доступ к персональным данным, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:11:00+03:00
2025-12-29T03:11:00+03:00
общество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
https://ria.ru/20251226/moshenniki-2064750609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год
Общество, Новый год
Россиян предупредили о новом способе мошенничества

РИА Новости: мошенники используют схему с переоформлением тарифа интернета

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аферисты под предлогом "переоформления" тарифа домашнего интернета получают от россиян код из смс и доступ к персональным данным, выяснило РИА Новости.
Мошенники стали звонить россиянам, называть их домашний адрес и предлагать изменить тариф домашнего интернета. Если жертва сообщает, что больше не живет по данному адресу, злоумышленники предлагают исключить ее из клиентской базы.
Далее для удаления из базы аферисты просят человека назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году
26 декабря, 01:29
 
ОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала