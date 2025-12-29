Рейтинг@Mail.ru
Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами
06:52 29.12.2025 (обновлено: 08:26 29.12.2025)
Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами
Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами - РИА Новости, 29.12.2025
Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами
Уровень патриотизма в России среди молодых людей от 18 до 24 лет уже достиг 99%, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. РИА Новости, 29.12.2025
Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами

Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень патриотизма в России среди молодых людей от 18 до 24 лет уже достиг 99%, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В этом году Росмолодежь вместе с аналитическим центром ВЦИОМ, Высшей школой экономики, компанией "Иннопрактика" и другими организациями провели масштабное исследование - "Индекс поколения", отметил Гуров.
"По результатам исследования "Индекс поколений": уровень патриотизма среди россиян от 18 до 24 лет уже достиг 99%, и в целом 86% граждан страны считают себя патриотами. Это искреннее чувство любви к Родине ощущают и наши гости, которые приезжают из-за рубежа. Наши ребята передают им этот дух сплочённости со своей Родиной и настоящей любви. Отчего в Россию еще больше хочется влюбляться", - заявил Гуров.
Исследование проходило в два этапа: федеральный и региональный, а также охватило почти все сферы жизни молодых людей: от образования до профессиональной реализации, мировоззрения. В исследовании приняли участие более 109 тысяч человек.
ОбществоРоссияГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ВЦИОМВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
