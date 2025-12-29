Глава Росмолодежи назвал молодых россиян патриотами

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень патриотизма в России среди молодых людей от 18 до 24 лет уже достиг 99%, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Исследование проходило в два этапа: федеральный и региональный, а также охватило почти все сферы жизни молодых людей: от образования до профессиональной реализации, мировоззрения. В исследовании приняли участие более 109 тысяч человек.