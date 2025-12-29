Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ
09:25 29.12.2025
В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ
В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ
Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько задержан за превышение полномочий, повлекших убытки краевому бюджету на 25 миллионов рублей, и... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ

В Красноярском крае главу Минстроя и ЖКХ подозревают в превышении полномочий

КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько задержан за превышение полномочий, повлекших убытки краевому бюджету на 25 миллионов рублей, и нарушение прав детей-сирот при строительстве аварийного жилого дома, сообщает СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" частью 3 статьей 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
В Челябинской области задержали экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД
Вчера, 07:50
По данным ведомства, в рамках государственного контракта в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Однако, находясь на посту руководителя краевого государственного казённого учреждения "Управление капитального строительства", министр, зная о том, что дом признан аварийным, не предпринял необходимых мер для расторжения контракта и возврата аванса в размере более 23 миллионов рублей, выплаченного подрядной организации.
Кроме того, уточняют в СК РФ, подозреваемый отдал незаконные указания своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 миллионов рублей. Однако построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за его несоответствия проектным требованиям. В результате данных действий бюджету Красноярского края был причинён материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, что также существенно нарушило права социально незащищенной категории граждан.
Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняют в ведомстве.
В региональном главке СК РФ уточнили РИА Новости, что речь идет о Михаиле Заскалько.
В Пермском крае задержали главу округа за превышение полномочий
22 июля, 21:50
 
