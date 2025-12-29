В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ

КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько задержан за превышение полномочий, повлекших убытки краевому бюджету на 25 миллионов рублей, и нарушение прав детей-сирот при строительстве аварийного жилого дома, сообщает СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" частью 3 статьей 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в рамках государственного контракта в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Однако, находясь на посту руководителя краевого государственного казённого учреждения "Управление капитального строительства", министр, зная о том, что дом признан аварийным, не предпринял необходимых мер для расторжения контракта и возврата аванса в размере более 23 миллионов рублей, выплаченного подрядной организации.
Кроме того, уточняют в СК РФ, подозреваемый отдал незаконные указания своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 миллионов рублей. Однако построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за его несоответствия проектным требованиям. В результате данных действий бюджету Красноярского края был причинён материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, что также существенно нарушило права социально незащищенной категории граждан.
Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняют в ведомстве.
В региональном главке СК РФ уточнили РИА Новости, что речь идет о Михаиле Заскалько.