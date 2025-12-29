Путин подписал закон, ограничивающий число микрозаймов у россиян

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых.

Также закон ограничивает количество одновременно действующих договоров потребительского займа, заключенных с одним заемщиком.

Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года – лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.

При этом максимальная сумма микрозайма МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей.

В сопроводительных документах это объясняется необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование, а также потребностью рынка МФО.