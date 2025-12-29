https://ria.ru/20251229/migranty-2065524747.html
Администрация Трампа перенаправляет мигрантов в третьи страны
Politico: администрация Трампа перенаправляет мигрантов в третьи страны без суда
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа во внесудебном порядке перенаправляет иммигрантов в третьи страны, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Министерство внутренней безопасности просит суды в упрощенном порядке отклонять ходатайства о предоставлении убежища без проведения слушаний и отправлять мигрантов в третью страну, где они могут получить помощь, даже если у них нет никакой связи с этими странами", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в публикации, американские власти используют соглашения о депортации в третьи страны, такие как Уганда
, Гондурас
и Эквадор
.
"Политика убежища была разработана не для того, чтобы предоставить людям возможность попасть в страну по их выбору... Если Соединенные Штаты уверены, что они (иммигранты - ред.) могут быть успешно вывезены в другую страну, где им не будет угрожать опасность, то нет никаких причин или ожиданий для них остаться здесь", - сказал газете неназванный чиновник.
Ранее министерство внутренней безопасности США
(DHS) отчиталось о том, что за 2025 год власти депортировали из Штатов свыше 2,5 миллионов нелегальных мигрантов, добавив что такие показатели - это только начало.
В день инаугурации 20 января Трамп
в своей первой речи в должности 47-го президента США
пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.