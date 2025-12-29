Администрация Трампа перенаправляет мигрантов в третьи страны

"Министерство внутренней безопасности просит суды в упрощенном порядке отклонять ходатайства о предоставлении убежища без проведения слушаний и отправлять мигрантов в третью страну, где они могут получить помощь, даже если у них нет никакой связи с этими странами", - говорится в сообщении издания.

"Политика убежища была разработана не для того, чтобы предоставить людям возможность попасть в страну по их выбору... Если Соединенные Штаты уверены, что они (иммигранты - ред.) могут быть успешно вывезены в другую страну, где им не будет угрожать опасность, то нет никаких причин или ожиданий для них остаться здесь", - сказал газете неназванный чиновник.