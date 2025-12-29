ОАЭ считают нападение на резиденцию Путина "гнусным актом", заявили в МИД

ДОХА, 29 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, которую с помощью БПЛА совершил Киев в ночь на 29 декабря, и назвали ее "гнусным актом", сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своем сайте.