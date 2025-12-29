Рейтинг@Mail.ru
23:48 29.12.2025 (обновлено: 00:00 30.12.2025)
ОАЭ считают нападение на резиденцию Путина "гнусным актом", заявили в МИД
в мире
россия
оаэ
новгородская область
владимир путин
сергей лавров
в мире, россия, оаэ, новгородская область, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, ОАЭ, Новгородская область, Владимир Путин, Сергей Лавров
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
ДОХА, 29 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, которую с помощью БПЛА совершил Киев в ночь на 29 декабря, и назвали ее "гнусным актом", сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своем сайте.
"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, выражают осуждение этого гнусного акта и угрозы, которую он представляет для безопасности и стабильности", - отметили в министерстве.
