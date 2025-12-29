https://ria.ru/20251229/mid-2065513209.html
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 29.12.2025
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей
Россия с удовлетворением отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, а также поддерживает посреднические усилия АСЕАН по РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:16:00+03:00
2025-12-29T21:16:00+03:00
2025-12-29T21:21:00+03:00
россия
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
в мире
таиланд
мария захарова
россия
камбоджа
таиланд
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей
МИД: РФ с удовлетворением отметил прекращение огня между Таиландом и Камбоджей