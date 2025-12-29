Рейтинг@Mail.ru
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей
21:16 29.12.2025 (обновлено: 21:21 29.12.2025)
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 29.12.2025
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей
россия, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, в мире, таиланд, мария захарова
Россия, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, В мире, Таиланд, Мария Захарова
МИД России поприветствовал прекращение огня между Таиландом и Камбоджей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия с удовлетворением отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, а также поддерживает посреднические усилия АСЕАН по нормализации отношений между двумя странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"C удовлетворением отмечаем достигнутые договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей по итогам состоявшегося 27 декабря заседания Генерального комитета по границе, в рамках которого подписано соответствующее совместное заявление", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Сегодня, в условиях зримой деградации ситуации в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно важно действовать в присущем АСЕАН духе единства и солидарности для преодоления имеющихся противоречий. В связи с этим поддерживаем посреднические усилия АСЕАН по нормализации отношений между Таиландом и Камбоджей", - добавили в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Киев устраивает провокации в деликатную фазу переговоров, заявил МИД
Вчера, 18:34
 
Россия Камбоджа Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей В мире Таиланд Мария Захарова
 
 
