МИД передаст посольству Финляндии книгу о русофобии - РИА Новости, 29.12.2025
17:24 29.12.2025
МИД передаст посольству Финляндии книгу о русофобии
МИД передаст посольству Финляндии книгу о русофобии
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России передаст посольству Финляндии в Москве книгу о краткой истории шведской и финской русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Новый год уже совсем скоро, и Дед Мороз приступил к развозу подарков. Среди них есть полезный гостинец и для финских политиков с дипломатами... Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндской Республики в России переведенное на финский язык издание - "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии"... Как говорится, книга - лучший подарок", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что в этой книге собраны факты и свидетельства, которые обязаны знать все, тем более должностные лица.
Захарова напомнила, что в уходящем году финские официальные лица наговорили немало несуразностей о Второй мировой войне и не только. "Но вот незадача: Хельсинки сам закрыл границу с нашей страной. Даже оленям не пройти. Хозяин резиденции в Великом Устюге в своей знаменитой упряжке, запряженной русской тройкой, и подавно не проедет", - добавила она.
От русофобии к агонии. Финляндия уничтожает свои леса и копит долги
20 декабря, 09:00
20 декабря, 09:00
 
