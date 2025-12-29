МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мусорный кризис на Украине связан с большим количеством уклонистов, считает мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
"Есть проблема – большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии", – приводит слова Филатова издание "Страна.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
