Рейтинг@Mail.ru
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 29.12.2025 (обновлено: 03:21 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/meksika-2065267863.html
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек - РИА Новости, 29.12.2025
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли и 98 пострадали из-за аварии с поездом мексиканском штате Оахака, сообщило министерство военно-морских сил страны. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:16:00+03:00
2025-12-29T03:21:00+03:00
в мире
оахака
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947808366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ed5828e950d59dd7a948f63e306d5a.jpg
https://ria.ru/20220915/meksika-1816879958.html
https://ria.ru/20251228/meksika-2065249949.html
оахака
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947808366_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f462764c989d660f9d182d3572e81306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оахака, мексика
В мире, Оахака, Мексика
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек

В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек, 98 пострадали

© AP Photo / Alberto LopezСотрудники экстренных служб, Мексика
Сотрудники экстренных служб, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alberto Lopez
Сотрудники экстренных служб, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Тринадцать человек погибли и 98 пострадали из-за аварии с поездом мексиканском штате Оахака, сообщило министерство военно-морских сил страны.
Ранее министерство военно-морских сил страны сообщало о 20 пострадавших.
Скорая помощь в Мексике - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек
15 сентября 2022, 04:55
"(Сообщаем - ред.) что 39 человек находятся вне опасности, 98 пострадали, из которых 36 получают медицинскую помощь в больнице... С сожалением сообщаем, что 13 человек погибли", - говорится в сообщении.
В районе Нисанды 28 декабря поезд, в котором находились 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие
Вчера, 23:41
 
В миреОахакаМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала