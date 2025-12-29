https://ria.ru/20251229/meksika-2065267863.html
В Мексике при аварии поезда погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли и 98 пострадали из-за аварии с поездом мексиканском штате Оахака, сообщило министерство военно-морских сил страны. РИА Новости, 29.12.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости.
Тринадцать человек погибли и 98 пострадали из-за аварии с поездом мексиканском штате Оахака, сообщило
министерство военно-морских сил страны.
Ранее министерство военно-морских сил страны сообщало о 20 пострадавших.
"(Сообщаем - ред.) что 39 человек находятся вне опасности, 98 пострадали, из которых 36 получают медицинскую помощь в больнице... С сожалением сообщаем, что 13 человек погибли", - говорится в сообщении.
В районе Нисанды 28 декабря поезд, в котором находились 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов.