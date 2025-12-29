Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
22:42 29.12.2025
Зеленский будет прятаться из-за попытки срыва переговоров, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "вонючий киевский ублюдок" пытается сорвать разрешение конфликта и что ему теперь... РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский будет прятаться из-за попытки срыва переговоров, заявил Медведев

Медведев: Зеленский хочет сорвать урегулирование, ему придется прятаться

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "вонючий киевский ублюдок" пытается сорвать разрешение конфликта и что ему теперь придется до конца жизни прятаться.
"Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
 
 
