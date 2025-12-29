Рейтинг@Mail.ru
Медведчук подвел итоги 2025 года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/medvedchuk-2065294952.html
Медведчук подвел итоги 2025 года
Медведчук подвел итоги 2025 года - РИА Новости, 29.12.2025
Медведчук подвел итоги 2025 года
Уходящий 2025 год стал годом усиления авторитета России и ее лидера Владимира Путина в мире, тогда как позиции киевского режима и "коалиции подсвинков, желающих РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:36:00+03:00
2025-12-29T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
франция
владимир зеленский
владимир путин
виктор медведчук
россия
германия
франция
в мире, россия, германия, франция, владимир зеленский, владимир путин, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Евросоюз, Оппозиционная платформа - За жизнь, Мирный план США по Украине
Медведчук подвел итоги 2025 года

Медведчук назвал 2025-й годом усиления авторитета России и Путина в мире

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уходящий 2025 год стал годом усиления авторитета России и ее лидера Владимира Путина в мире, тогда как позиции киевского режима и "коалиции подсвинков, желающих войны" значительно обрушились, ситуация критическая не только для преступной банды Владимира Зеленского, но и для руководства ЕС, Германии, Британии и Франции, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Подводя итоги 2025 года, можно уверенно сказать, что позиции Зеленского и "коалиции подсвинков, желающих войны" значительно обрушились по сравнению с 2024 годом, и это не может не иметь последствий. Ситуация критическая не только для преступной банды Зеленского, но и для руководства ЕС, Германии, Британии и Франции, которые уже вошли в кризис, в первую очередь благодаря безумной антироссийской политике", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Другой Украины".
При этом он указал на рост авторитета России в мире, которая продолжает добиваться своих целей вне зависимости от позиций "агонизирующего коллективного Запада".
"2025 год был годом усиления авторитета России и ее лидера Владимира Путина в мире. Россия продолжает стабильно выигрывать в военном отношении, наступая по всем фронтам, и на дипломатическом фронте", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияФранцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВиктор МедведчукЕвросоюзОппозиционная платформа - За жизньМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
