МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уходящий 2025 год стал годом усиления авторитета России и ее лидера Владимира Путина в мире, тогда как позиции киевского режима и "коалиции подсвинков, желающих войны" значительно обрушились, ситуация критическая не только для преступной банды Владимира Зеленского, но и для руководства ЕС, Германии, Британии и Франции, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Подводя итоги 2025 года, можно уверенно сказать, что позиции Зеленского и "коалиции подсвинков, желающих войны" значительно обрушились по сравнению с 2024 годом, и это не может не иметь последствий. Ситуация критическая не только для преступной банды Зеленского, но и для руководства ЕС, Германии, Британии и Франции, которые уже вошли в кризис, в первую очередь благодаря безумной антироссийской политике", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Другой Украины".
При этом он указал на рост авторитета России в мире, которая продолжает добиваться своих целей вне зависимости от позиций "агонизирующего коллективного Запада".
"2025 год был годом усиления авторитета России и ее лидера Владимира Путина в мире. Россия продолжает стабильно выигрывать в военном отношении, наступая по всем фронтам, и на дипломатическом фронте", - отметил он.