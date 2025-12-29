Рейтинг@Mail.ru
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни
23:46 29.12.2025
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни
Помощнику главы Чечни, секретарю безопасности республики Адаму Кадырову вручена медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
россия, адам кадыров, ахмед дудаев
Россия, Адам Кадыров, Ахмед Дудаев

Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни

Адам Кадыров
Адам Кадыров
Адам Кадыров. Архивное фото
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю безопасности республики Адаму Кадырову вручена медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Поздравляю с вручением медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики" помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности ЧР … Адама Кадырова", - написал Дудаев в канале на платформе MAX.
Награда вручена Адаму Кадырову "за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины", отметил министр. Он также написал, что под его руководством в регионе создаются условия для "уверенного развития и благополучия".
"Адам Рамзанович является надежной опорой главы ЧР Героя России … Рамзана Ахматовича Кадырова, претворяя в жизнь масштабные проекты и инициативы, проникнутые искренней любовью к ЧР", - добавил Ахмед Дудаев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева
РоссияАдам КадыровАхмед Дудаев
 
 
