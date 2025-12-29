Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни

ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю безопасности республики Адаму Кадырову вручена медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Поздравляю с вручением медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики" помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности ЧР … Адама Кадырова", - написал Дудаев в канале на платформе MAX.
Награда вручена Адаму Кадырову "за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины", отметил министр. Он также написал, что под его руководством в регионе создаются условия для "уверенного развития и благополучия".
"Адам Рамзанович является надежной опорой главы ЧР Героя России … Рамзана Ахматовича Кадырова, претворяя в жизнь масштабные проекты и инициативы, проникнутые искренней любовью к ЧР", - добавил Ахмед Дудаев.