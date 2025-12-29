Рейтинг@Mail.ru
МЧС в новогодние праздники переведут на усиленный режим работы - РИА Новости, 29.12.2025
16:11 29.12.2025
МЧС в новогодние праздники переведут на усиленный режим работы
МЧС в новогодние праздники переведут на усиленный режим работы - РИА Новости, 29.12.2025
МЧС в новогодние праздники переведут на усиленный режим работы
Подразделения МЧС РФ в новогодние праздники будут переведены на усиленный режим работы, сформирована группировка из 79,7 тысячи человек и 19,9 тысячи единиц... РИА Новости, 29.12.2025
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
россия
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
МЧС в новогодние праздники переведут на усиленный режим работы

Почти 80 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян в праздники

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения МЧС РФ в новогодние праздники будут переведены на усиленный режим работы, сформирована группировка из 79,7 тысячи человек и 19,9 тысячи единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Подразделения МЧС России будут переведены на усиленный режим несения службы. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группировка численностью более 79,7 тысячи человек и 19,9 тысячи единиц техники", - отметили в ведомстве.
В министерстве также рассказали, что с начала года было зафиксировано 259 чрезвычайных ситуаций, что на 3% меньше, чем годом ранее. Как отметили в ведомстве, снижения числа происшествий удалось достичь благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС.
"Снизилось количество пожаров, происшествий на водных объектах и дорожно-транспортных происшествий, а также (число - ред.) погибших на них", - отметили в МЧС.
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Вчера, 11:14
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Общество Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Новый год
 
 
