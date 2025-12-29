https://ria.ru/20251229/mchs-2065434847.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода лавин
Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин объявлено в Крыму на 29 и 30 декабря, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 29.12.2025
