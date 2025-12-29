Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода лавин - РИА Новости, 29.12.2025
15:21 29.12.2025 (обновлено: 15:29 29.12.2025)
В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода лавин
Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин объявлено в Крыму на 29 и 30 декабря, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 29.12.2025
В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе лавин на 29 и 30 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин объявлено в Крыму на 29 и 30 декабря, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
"Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин на территории Республики Крым 29 и 30 декабря. В связи с прохождением системы фронтальных разделов в Крымских горах лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать меры безопасности, в том числе не выходить в горы и лесную местность, избегать посещения мест возможного схода лавин.
"При наклоне горы более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - подчеркнули в ведомстве.
