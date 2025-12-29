Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 29.12.2025 (обновлено: 12:43 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/mchs-2065307346.html
МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара
МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара - РИА Новости, 29.12.2025
МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара
Новогоднюю елку в квартире нужно устанавливать как можно дальше от отопительных приборов, в целях пожарной безопасности ее нельзя украшать свечами, ватой и... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:19:00+03:00
2025-12-29T12:43:00+03:00
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835237693_0:384:2865:1996_1920x0_80_0_0_6d2000a275a3297e4f718ae4c5bd66ad.jpg
https://ria.ru/20251229/prazdnik-2065284675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835237693_471:502:2531:2047_1920x0_80_0_0_9d1f2e8129da8d5a277cb2f9b1ddaa0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара

МЧС посоветовало устанавливать елку подальше от отопительных приборов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Новогодние украшения . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку в квартире нужно устанавливать как можно дальше от отопительных приборов, в целях пожарной безопасности ее нельзя украшать свечами, ватой и бумажными игрушками, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Елку в жилом помещении необходимо устанавливать подальше от отопительных приборов. Запрещается украшать елку свечами, ватой и бумажными игрушками", - сказал собеседник агентства.
Опрос
Какая у вас елка в этом году?
Проголосовали:13149
23 декабря, 17:41
Он добавил, что категорически запрещено зажигать на елке и возле нее бенгальские огни и свечи, а также пользоваться хлопушками.
"Уходя из дома и перед сном, нужно выключать все электрические приборы", - посоветовали в МЧС России.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Священник рассказал, где лучше встретить Новый год
Вчера, 08:30
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала