Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО
Тамбовская область
 
13:14 29.12.2025
Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО
Новогодние представления для детей участников специальной военной операции прошли в Тамбовской областной думе, ребят поздравил председатель регпарламента...
2025
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО

Матушкин: для детей участников СВО провели представление в Тамбовской облдуме

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогодние представления для детей участников специальной военной операции прошли в Тамбовской областной думе, ребят поздравил председатель регпарламента Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба облдумы.
Отмечается, что такие праздничные мероприятия для юных тамбовчан депутаты регионального парламента организуют ежегодно, чтобы подарить ребятам предновогоднее настроение и приятные эмоции. Более 120 детей стали участниками программы. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами участники пели, танцевали, водили хоровод, фотографировались у наряженной елки.
"Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в эти праздничные дни исполнятся ваши заветные желания. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, праздничного настроения, всего самого доброго. И, конечно, желаю ребятам прилежно учиться, любить и радовать своих родителей", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Каждому участнику новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкий подарок и пожелали счастья и успехов.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Матушкин: в Тамбовской области расширяют поддержку многодетных семей
27 ноября, 17:31
 
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
