Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО

Отмечается, что такие праздничные мероприятия для юных тамбовчан депутаты регионального парламента организуют ежегодно, чтобы подарить ребятам предновогоднее настроение и приятные эмоции. Более 120 детей стали участниками программы. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами участники пели, танцевали, водили хоровод, фотографировались у наряженной елки.

"Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в эти праздничные дни исполнятся ваши заветные желания. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, праздничного настроения, всего самого доброго. И, конечно, желаю ребятам прилежно учиться, любить и радовать своих родителей", – приводит пресс-служба слова Матушкина.