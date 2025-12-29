https://ria.ru/20251229/matushkin-2065396685.html
Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО
29.12.2025
Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО
Новогодние представления для детей участников специальной военной операции прошли в Тамбовской областной думе, ребят поздравил председатель регпарламента... РИА Новости, 29.12.2025
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
Матушкин: в Тамбовской облдуме прошел праздник для детей участников СВО
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогодние представления для детей участников специальной военной операции прошли в Тамбовской областной думе, ребят поздравил председатель регпарламента Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба облдумы.
Отмечается, что такие праздничные мероприятия для юных тамбовчан депутаты регионального парламента организуют ежегодно, чтобы подарить ребятам предновогоднее настроение и приятные эмоции. Более 120 детей стали участниками программы. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами участники пели, танцевали, водили хоровод, фотографировались у наряженной елки.
"Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в эти праздничные дни исполнятся ваши заветные желания. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, праздничного настроения, всего самого доброго. И, конечно, желаю ребятам прилежно учиться, любить и радовать своих родителей", – приводит пресс-служба слова Матушкина.
Каждому участнику новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкий подарок и пожелали счастья и успехов.