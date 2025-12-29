В Лондоне масоны судятся с полицией из-за раскрытия членства силовиков

ЛОНДОН, 29 дек - РИА Новости. Британские масоны намерены через суд добиваться отмены нового правила полиции Лондона, которое обязывает полицейских раскрывать свое членство в масонской ложе, сообщает газета Guardian со ссылкой на судебные документы.

В декабре руководство Скотленд-Ярда объявило о новом правиле, согласно которому полицейские обязаны раскрыть информацию о своем членстве в любой "иерархической организации, которая требует от членов поддержки и защиты друг друга".

"Масоны в лондонском суде подали иск, в котором говорится, что политика столичной службы полиции является "религиозной дискриминацией" в отношении масонов-полицейских", - пишет издание.

Масоны считают, что глава полиции Лондона Марк Роули "выдумывает законы наобум" и обвинили полицию в "распространении теорий заговора" об их влиянии.

Глава Великой ложи Великобритании Адриан Марш заявил, что слушание об экстренных мерах по приостановке действия нового правила может состояться в январе или даже раньше. В случае, если суд пойдет навстречу истцу, действие нового правила будет приостановлено до начала полноценного судебного разбирательства. По его словам, полиция не провела надлежащие консультации, прежде чем объявить о новых правилах.

В пресс-службе полиции заявили изданию, что Скотленд-Ярд намерен отстаивать свое решение в суде.

По информации источников, новое правило было введено на фоне внутреннего дисциплинарного нарушения, которое, вероятно, связано с масонством.