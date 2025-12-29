Рейтинг@Mail.ru
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/mask-2065415505.html
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP - РИА Новости, 29.12.2025
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP
Американский предприниматель Илон Маск отказался от идеи создания собственной политической партии из-за влияния вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:28:00+03:00
2025-12-29T14:28:00+03:00
в мире
сша
илон маск
чарли кирк
джаред айзекман
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
https://ria.ru/20251228/mask-2065125190.html
https://ria.ru/20251227/ssha-2065094217.html
https://ria.ru/20251226/mask-2064768678.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, чарли кирк, джаред айзекман, наса
В мире, США, Илон Маск, Чарли Кирк, Джаред Айзекман, НАСА
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP

WP: Маск отказался от создания партии под влиянием вице-президента США Вэнса

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отказался от идеи создания собственной политической партии из-за влияния вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка", однако уже в конце августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что он откладывает планы по созданию партии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло
28 декабря, 03:01
"Вэнс и люди в его окружении боялись, что новая партия может навредить республиканцам не только во время промежуточных выборов в 2026 году, но и после этого... Он призвал союзников Маска подтолкнуть того отказаться от своих планов по созданию третьей партии... Наступление Вэнса и других официальных лиц, длившееся месяцами, сработало", - говорится в материале издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам источников газеты, со своей стороны Вэнс просил донести до Маска, что мог бы лично заняться лоббированием законодателей для поддержки восстановления кандидатуры союзника Маска Джареда Айзекмана на пост главы НАСА, который сейчас и занимает этот пост.
По информации издания, убийство консервативного активиста Чарли Кирка также стало фактором, подталкивающим Маска заняться поддержкой предвыборной кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов - предприниматель в частном порядке изучает возможность пересмотреть свою систему пожертвований, направляя денежные средства в уже существующие группы, а не в основанный им политический комитет America PAC. Кроме того, по данным издания, Маск считает Вэнса "жизнеспособным кандидатом" на следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2028 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
США станут диктатурой из-за левых, заявил Маск
27 декабря, 20:17
Ранее портал Axios со ссылкой на два источника сообщал, что Маск начал спонсировать предвыборные кампании Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов в 2026 году.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
В конце сентября на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил Маск
26 декабря, 08:54
 
В миреСШАИлон МаскЧарли КиркДжаред АйзекманНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала