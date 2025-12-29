Рейтинг@Mail.ru
Тела двух девушек нашли в компостной яме и колодце "богородского маньяка"
22:22 29.12.2025 (обновлено: 23:11 29.12.2025)
Тела двух девушек нашли в компостной яме и колодце "богородского маньяка"
Тела двух девушек нашли в компостной яме и колодце "богородского маньяка" - РИА Новости, 29.12.2025
Тела двух девушек нашли в компостной яме и колодце "богородского маньяка"
Тела двух девушек нашли на участке арестованного жителя подмосковного Богородского округа, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:22:00+03:00
2025-12-29T23:11:00+03:00
Тела двух девушек нашли в компостной яме и колодце "богородского маньяка"

В Подмосковье нашли тела двух девушек в колодце "богородского маньяка"

Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек
Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек
© ГСУ СК России по Московской области
Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тела двух девушек нашли на участке арестованного жителя подмосковного Богородского округа, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
"В результате осмотра территории домовладения мужчины криминалистами с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце — тело другой", — уточнила она.
В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка
27 декабря, 10:30
В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка
27 декабря, 10:30
Во время расследования также удалось установить еще одну жертву маньяка. Всего в деле их пять, включая супругу обвиняемого и двух девушек, найденных мертвыми. Продолжается сбор и закрепление доказательств, назначен комплекс экспертиз.
В ноябре Врадий сообщила о задержании жителя Подмосковья по подозрению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. По данным следствия, в больницу в Волгоградской области поступила девушка, рассказавшая, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял принимать запрещенные вещества. Жертв обвиняемый находил преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, якобы подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления. Так бесследно пропали две девушки. На допросе мужчина отрицал причастность к их исчезновению.
Также в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями об их пропаже. Последним местом жительства обеих был дом этого же мужчины.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что обвиняемый уже был судим за кражу и разбой. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам суда, его арестовали 10 ноября.
В квартире в Красноярске нашли тела матери и ее шестилетнего сына
26 декабря, 13:56
В квартире в Красноярске нашли тела матери и ее шестилетнего сына
26 декабря, 13:56
 
