Макрон анонсировал встречу коалиции желающих в Париже
03:26 29.12.2025
Макрон анонсировал встречу коалиции желающих в Париже
Так называемая коалиция желающих встретится в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву
Макрон анонсировал встречу коалиции желающих в Париже

Макрон: коалиция желающих встретится в Париже и обсудит гарантии Киеву

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Так называемая коалиция желающих встретится в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира. В начале января мы соберем страны "коалиции желающих" в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны", - написал Макрон на странице в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности, заявил Трамп
