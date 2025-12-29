https://ria.ru/20251229/makron-2065268398.html
Макрон анонсировал встречу коалиции желающих в Париже
Макрон анонсировал встречу коалиции желающих в Париже
Так называемая коалиция желающих встретится в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:26:00+03:00
2025-12-29T03:26:00+03:00
2025-12-29T03:26:00+03:00
Макрон анонсировал встречу коалиции желающих в Париже
Макрон: коалиция желающих встретится в Париже и обсудит гарантии Киеву